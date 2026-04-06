Prefeitura de Pimenta Bueno abre lelilão eletrônico para venda de imóveis municipais

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 08h49

A Prefeitura de Pimenta Bueno torna pública a abertura do Leilão Eletrônico nº 01/2026, destinado à alienação de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal.

O certame será realizado na modalidade leilão, em formato eletrônico, do tipo maior lance por item, conforme estabelece a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Municipal nº 390/2023. Ao todo, serão disponibilizados 07 (sete) imóveis, localizados nos setores Bela Vista e Parque dos Ipês, conforme especificações descritas no Termo de Referência.

A sessão pública está marcada para o dia 15 de abril de 2026, às 09h (horário de Brasília), e será conduzida por leiloeiros oficiais nomeados por meio da Portaria nº 77/SEMFAZ/2024.

A iniciativa tem como objetivo promover a gestão eficiente dos bens públicos, garantindo a destinação adequada dos imóveis, além de contribuir para o fortalecimento da arrecadação e viabilizar novos investimentos no município.

Os interessados podem acessar o edital completo e demais informações por meio dos canais oficiais:

Portal Licitanet

Portal da Transparência da Prefeitura

Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)

Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo e-mail: