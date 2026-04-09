Prefeitura alerta para o aumento nos casos de influenza no no município

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 14h30

ATENÇÃO, ESPIGÃO! Nos últimos 30 dias, registramos um aumento nos casos de influenza no nosso município. E isso pede cuidado de todos nós.

A gripe não escolhe idade, não escolhe bairro, não escolhe família. Ela chega silenciosa e pode atingir quem a gente mais ama: nossos avós, nossas crianças, nossos colegas de trabalho.

Mas tem boa notícia: a prevenção está nas suas mãos.

MEDIDAS SIMPLES QUE SALVAM VIDAS:

• Lave as mãos com água e sabão frequentemente, ou use álcool em gel

• Cubra boca e nariz ao tossir ou espirrar (use o braço, não as mãos!)

• Evite ambientes fechados e aglomerações

• Mantenha os ambientes ventilados

• Se estiver doente, fique em casa e procure a unidade de saúde

• Vacine-se! A vacinação está rolando e protege você e quem está ao redor

O CUIDADO É COLETIVO

Quando você se protege, protege seu vizinho, seu colega, sua comunidade inteira. Espigão D'Oeste é forte porque cuida uns dos outros.

Não espere os sintomas chegarem. Adote essas medidas hoje mesmo. Compartilhe essa informação com sua família, seus amigos, seu grupo do WhatsApp.

Juntos, a gente passa por isso!

Procure a Unidade de Saúde mais próxima se apresentar sintomas.