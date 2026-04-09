Prefeitura alerta para o aumento nos casos de influenza no no município

ATENÇÃO, ESPIGÃO! Nos últimos 30 dias, registramos um aumento nos casos de influenza no nosso município. E isso pede cuidado de todos nós.
A gripe não escolhe idade, não escolhe bairro, não escolhe família. Ela chega silenciosa e pode atingir quem a gente mais ama: nossos avós, nossas crianças, nossos colegas de trabalho.
Mas tem boa notícia: a prevenção está nas suas mãos.
MEDIDAS SIMPLES QUE SALVAM VIDAS:
• Lave as mãos com água e sabão frequentemente, ou use álcool em gel
• Cubra boca e nariz ao tossir ou espirrar (use o braço, não as mãos!)
• Evite ambientes fechados e aglomerações
• Mantenha os ambientes ventilados
• Se estiver doente, fique em casa e procure a unidade de saúde
• Vacine-se! A vacinação está rolando e protege você e quem está ao redor
O CUIDADO É COLETIVO
Quando você se protege, protege seu vizinho, seu colega, sua comunidade inteira. Espigão D'Oeste é forte porque cuida uns dos outros.
Não espere os sintomas chegarem. Adote essas medidas hoje mesmo. Compartilhe essa informação com sua família, seus amigos, seu grupo do WhatsApp.
Juntos, a gente passa por isso!
Procure a Unidade de Saúde mais próxima se apresentar sintomas.
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