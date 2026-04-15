Prefeitura abre vaga de estágio e incentiva formação profissional de estudantes

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 08h39

A Prefeitura de Pimenta Bueno, em parceria com o CIEE, está com processos seletivos abertos para vagas de estágio voltadas a estudantes do ensino médio e superior.

Por meio dos editais nº 01/2026 (ensino superior) e nº 02/2026 (ensino médio), os estudantes terão a oportunidade de vivenciar na prática o ambiente de trabalho, adquirindo experiência profissional ainda durante a formação acadêmica.

Para o ensino superior, podem se inscrever acadêmicos de cursos como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, entre outros. A bolsa oferecida é de R$ 1.300,00, com carga de 30 horas semanais, além de auxílio-transporte de R$ 300,00.

Mais informações no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/16719/detalhe

Já para o ensino médio, a bolsa é de R$ 650,00, também com carga de 30 horas semanais, além de auxílio-transporte de R$ 300,00.

As inscrições seguem de 14 de abril até às 12h do dia 29 de abril de 2026, exclusivamente pelo site do CIEE.

Mais informações no link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/16721/detalhe

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com o desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens, oferecendo oportunidades que contribuem para a formação, geração de renda e inserção no mercado de trabalho.