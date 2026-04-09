Prefeito Weliton Campos, de Espigão d’Oeste, é empossado Presidente do CINDERONDÔNIA

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 11h31

O Consórcio Interfederativo de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (CINDERONDÔNIA) oficializou a transição do seu comando executivo. Com a renúncia do então Prefeito de Santa Luzia do Oeste, Jurandir de Oliveira, no dia 02/04, o cargo de Presidente foi ocupado pelo Vice-Presidente, Prefeito Weliton Pereira Campos, de Espigão do Oeste, que tomou posse para exercício de mandato até 26 de julho de 2028.

A nova Presidência assume a gestão contando com equilíbrio financeiro da entidade, estruturação administrativa sólida e entregas extraordinárias já em curso. À frente da autarquia, o Presidente Weliton pretende manter a performance de desempenho, com vistas a atender cada vez mais aos consorciados, que atualmente são 39 municípios e o Estado de Rondônia.

Nesta terça-feira (07), o Presidente passou a tomar pé da rotina administrativa do consórcio, durante alinhamento técnico e institucional junto à Diretoria Executiva. A estratégia é manter todos os processos técnicos, licitações centralizadas, elaboração de projetos de engenharia e o atendimento contínuo às prefeituras.

Weliton Pereira é professor e acumula extensa bagagem de gestor, tendo presidido por mais de uma década o Instituto de Previdência Municipal IPRAM, sendo Prefeito reeleito de Espigão do Oeste. O administrador possui perfil de gestão voltada à inovação, humanização, resultados, legalidade e moralidade, dentre outros princípios.