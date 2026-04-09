Pré-candidato ao governo, Samuel Costa defende ação do Estado para reduzir preço dos combustíveis em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 10h58

PORTO VELHO, RO - O pré-candidato ao Governo de Rondônia Samuel Costa (PSB), apresentou um conjunto de propostas voltadas à redução do preço dos combustíveis no estado, tema que tem impactado diretamente o custo de vida da população.

Em declaração recente, Costa destacou que o alto valor dos combustíveis recai diariamente sobre os cidadãos, afetando desde o transporte até o preço dos alimentos. Segundo ele, sua pré-candidatura está alinhada aos reais anseios dos rondonienses, especialmente no que diz respeito à redução do custo de vida e à melhoria das condições econômicas da população.

O pré-candidato ressaltou que esteve in loco em Guajará-Mirim, onde constatou que os preços da gasolina, do diesel e do etanol chegam a ser quase 20% mais baixos em comparação com a maioria dos municípios rondonienses. A redução é atribuída à isenção de ICMS, medida que, segundo ele, comprova que o Estado possui instrumentos para atuar de forma mais efetiva.

Na avaliação dele, embora o governo federal deva continuar adotando medidas para conter a alta dos preços, incluindo ajustes na política da Petrobras, o governo estadual também precisa assumir protagonismo. Costa afirmou que, se eleito governador, pretende adotar no âmbito estadual medidas alinhadas às ações federais para avançar no combate ao alto preço dos combustíveis.

Entre as propostas apresentadas estão a redução do ICMS sobre combustíveis, a ampliação de políticas fiscais semelhantes à adotada em Guajará-Mirim, o fortalecimento da fiscalização para coibir abusos e a garantia de que eventuais reduções tributárias sejam repassadas ao consumidor final.

Costa afirmou ainda que a diminuição no preço dos combustíveis pode gerar efeitos em cadeia na economia, contribuindo para a redução do custo dos alimentos e do transporte, além de ampliar o acesso da população a bens e serviços essenciais.

Ao defender medidas concretas, o pré-candidato reforçou que o Estado de Rondônia tem condições de agir para aliviar o orçamento das famílias e promover mais dignidade à população.