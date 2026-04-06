PL tem o maior número de deputados na Ale-RO, quatro pré-candidatos a governador, PSD pretende eleger dois dos oitos deputados federais

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 14h00

Eleições – Aos poucos o quadro político do processo eleitoral em Rondônia vai ganhando forma. O senador Marcos Rogério, presidente regional do PL é pré-candidato a governador, o mesmo ocorrendo com o Adailton Fúria (PSD), que renunciou à Prefeitura de Cacoal. Ambos não definiram os vices, mas provavelmente serão de Porto Velho, para poder equilibrar a votação entre a capital e o interior. É importante mesclar a chapa, como já ocorreu com o ex-prefeito de Porto Velho, dois mandatos seguidos, Hildon Chaves (UB), que já está em pré-campanha tendo como vice o deputado estadual Cirone Deiró (UB), que tem domicílio eleitoral em Cacoal e foi o quarto deputado mais bem votado em 2022 somando 20.895 votos. Hildon e Cirone já estiveram percorrendo o interior visitando órgãos de comunicação, mantendo contatos com lideranças regionais.

Eleições II – O assunto predominante na semana anterior era sobre o futuro político do governador Marcos Rocha, presidente regional do PSD, sobre se renunciaria para disputar uma das duas vagas ao Senado ou permaneceria no cargo. Chegaram a “noticiar” que Rocha e alguns assessores renunciariam um minuto antes do prazo legal (11h59m do último dia 3) inclusive circularam nas redes sociais que seria no mesmo horário do dia 4, que também não era verdade, porque o prazo já havia expirado, e que os adversários (Família Gonçalves) que tem Sérgio como vice-governador já estava com os nomes relacionados para ocuparem os cargos mais importantes no quadro de servidores comissionados do Executivo Estadual. É que Rocha renunciando, Sérgio assumiria e já abriria a pré-campanha para a reeleição. E tudo não passou de 1º de abril.

Eleições III – Hoje já temos a dupla Hildon-Cirone como pré-candidatos, assim como Marcos Rogério (PL), Adailton Fúria (PSD) e o ex-deputado federal e ex-presidente regional do PSD, Expedito Neto, pelo PT. Não há dúvidas, que Fúria será favorecido com a permanência de Rocha governador, pois terá a “máquina” do Governo do Estado dando a cobertura política necessária durante o processo eleitoral, lógico, dentro do que permite a legislação. Outra situação que ficou definida com o fim do prazo para desincompatibilização. O chefe da Casa Civil, Elias Rezende, um ótimo articulador político, que estava cotado para ser vice de Fúria, optou por permanecer junto a Rocha no governo, mas seria um nome de destaque na condição de vice, como se comentava, mas teria condições de concorrer a deputado federal com chances de sucesso. A semana promete...

Federal – O PSD, presidido no Estado pelo govenador Marcos Rocha já formatou nominata à Câmara Federal. Nove nomes já foram selecionados para disputar as oito cadeiras de Rondônia. Entre os nomes o de Joliane Fúria, esposa do ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Ela somou nas eleições de 2022, 24.483 votos, a quinta mais bem votada, que ficou na suplência, devido a legenda. Também estão na lista de pré-candidato o radialista Adilson Honorato, ex-vereadora de Ouro Preto do Oeste, e ex-deputada estadual, Rosária Helena, ex-deputada federal Jaqueline Cassol; ex-vereador em Rolim de Moura, ex-deputado (federal, estadual), Luiz Cláudio; empresário Fernando Vilas, ex-jogador profissional Júnior Lopes, vereadores Evanildo Ferreira, de Porto Velho e Ji-Paraná, respectivamente. A meta de Rocha e seus parceiros é de eleger dois deputados federais.

Querosene – Na última semana a Azul anunciou que, a partir deste mês Rondônia terá mais voos ligando Rondônia com as demais regiões do País. Os voos atenderiam, além de Porto Velho, os municípios do interior, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. Hoje Rondônia tem poucos voos, limitação que ocorre há anos com sérios prejuízos para a economia regional. O anúncio da Azul na ampliação dos voos ficou impactado com a informação da Petrobrás, do aumento do preço do querosene de aviação em 55%., que abastece aviões e helicópteros, que certamente impactará em aumento dos preços das passagens, que já está com custos absurdos, situação que deverá se agravar, após a majoração do preço do querosene de aviação. A necessidade do aumento, segundo fontes da Petrobrás é a guerra no Irã. Combustíveis, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) representa 30% dos custos totais das companhias aéreas.

Respigo

O PL tem hoje a maior bancada na Assembleia Legislativa (Ale). Jean Mendonça (Pimenta Bueno), que foi reeleito pelo partido, Lucas Torres (Cujubim), Taíssa Sousa (Guajará-Mirim), Ezequiel Neiva (Cerejeiras), Luizinho Goebel (Vilhena), e Nim Barroso (Ji-Paraná) +++ Luiz Eduardo Schincáglia, o Dr. Luiz do Hospital (Jaru) foi eleito pelo MDB agora está no NOVO, Cirone Deiró (Cacoal), da federação União Brasil, PP-UB/PP; Yeda Chaves (PVH), UB/PP, delegado Rodrigo Camargo (Ariquemes, do Podemos e Alex Redano (Ariquemes), Republicanos. Cássio Góes (Cacoal) do PSD, Eyder Brasil (PVH) PSD, Laerte Gomes (Ji-Paraná) PSD e Edevaldo Neves (PVH) PSD +++ Marcelo Cruz (PVH) Avante, Pedro Fernandes (Cujubim) PRD, Ribeiro do Sinpol (PVH) PRD, Rosângela Donadon (Vilhena) PRD, Jean Oliveira (PVH) PRD e Gislaine Lebrinha (São Francisco do Guaporé) PRD e Cláudia de Jesus (Ji-Paraná) PT. O Avante, o Podemos e o NOVO têm um representante cada +++ O Palmeiras lidera o Brasileirão com cinco pontos de vantagem do segundo colocado, o São Paulo. O Palmeiras tem 25 pontos ganhos, São Paulo e Fluminense 20, mas o tricolor paulista é o vice devido ao saldo de gols.

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