Páscoa no Parque impulsiona renda e empreendedorismo

Por Françoíse Almeida

Publicada em 04/04/2026 às 10h57

A Páscoa no Parque, vai muito além de um espaço de lazer e diversão. O evento também se transforma em oportunidade, renda, fortalece a economia local e cria conexões que aquecem o coração.

Entre barracas e cheiros irresistíveis, histórias de vida se encontram. É o caso de Raimunda Izidoria, que encontrou no trabalho ambulante uma forma digna de sustentar a família. Entre churros e batata frita, ela carrega mais do que alimentos, anos de luta e superação. “Quando tem esses eventos é que a gente consegue pagar as contas, tirar um dinheirinho a mais. Então é tudo de bom pra gente”, conta emocionada.

Raimunda Izidoria encontrou no trabalho ambulante uma forma digna de sustentar a família

A permissionária Marileuza Cardoso também celebra a oportunidade. Selecionada por meio de chamamento público, ela não abre mão da organização e do cuidado com quem consome seus produtos. “A gente tenta dar o melhor pro cliente. Eu falo que não são apenas clientes, quero que se tornem amigos”, afirma.

Para Raimunda, estar ali vai além da renda extra é motivo de orgulho e gratidão. “Deus que me deu essa força de trabalhar, criar meus filhos… e ainda nessa idade estar na lida, isso é um privilégio”, diz, com brilho nos olhos, reforçando o valor de cada oportunidade conquistada.

A expectativa também é de continuidade. Marileuza já projeta o futuro com esperança. “Se Deus quiser, ano que vem eu vou estar aqui de novo”, afirma, mostrando que eventos como esse deixam marcas que vão além dos dias de programação.

Rosimar Sousa veio do Pará para tratamento de saúde em Porto Velho, encontrou na Páscoa no Parque um momento de leveza ao lado da famíli

De acordo com o prefeito Léo Moraes: “É assim que a gente movimenta a economia e cria oportunidades reais para as famílias da nossa cidade”.

Enquanto esses trabalhadores fazem a economia girar, quem visita também sente o impacto positivo. A funcionária pública Rosimar Sousa, que veio do Pará para tratamento de saúde em Porto Velho, encontrou na Páscoa no Parque um momento de leveza ao lado da família. Encantada com a estrutura e, especialmente, com a praça de alimentação, ela reconhece o cuidado de quem trabalha ali. “Tá tudo maravilhoso, tudo muito bom. Pra vender tem que ter zelo, carinho… e eles estão fazendo tudo isso. Está tudo uma delícia”, elogia.

Histórias como essas mostram que a Páscoa no Parque é mais do que entretenimento: é oportunidade e valorização de quem faz a cidade acontecer. Em cada sorriso de quem visita, em cada prato servido com carinho e em cada trabalhador que encontra ali uma chance de crescer.