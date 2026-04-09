Operação Tapa-Buraco atua de maneira simultânea em vários bairros

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 09/04/2026 às 11h58

Sem parar! Esse vem sendo o lema das equipes de trabalho da Prefeitura de Porto Velho, que atuam incansavelmente no serviço de tapa-buraco, tanto nas grandes avenidas quanto nas pequenas ruas dos bairros. O trabalho conta com dedicação e competência para garantir a qualidade do que é entregue à sociedade porto-velhense.

Nesta quarta-feira (8), a reportagem acompanhou os profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que atuavam de maneira simultânea com maquinários de tapa-buraco em diversos pontos da cidade.

Na zona Leste, no bairro Igarapé, os buracos que insistem em aparecer em algumas ruas da região — em sua maioria por conta do período chuvoso — estão sendo gradativamente preenchidos, amenizando os transtornos ocasionados por essa situação.

De acordo com Amislaine, os buracos estavam causando muitos transtornos à comunidade

Já nas ruas que dão acesso aos condomínios do Bairro Novo, as máquinas e os servidores não cessam suas atividades. Vale destacar que, além do preenchimento dos buracos, também está sendo realizada a limpeza com raspagem de canteiros e meios-fios.

Moradora da região há mais de 20 anos, Amislaine Ferreira dos Santos parabenizou o trabalho realizado no Bairro Novo. De acordo com ela, os buracos estavam causando muitos transtornos à comunidade.

“Esse serviço que está sendo feito pela prefeitura irá dar uma animada no comércio e para as pessoas que utilizam essas ruas. Além disso, é um trabalho que vai evitar acidentes. Enfim, é uma iniciativa ótima para nossa população”, comentou.

Trabalho conta com dedicação e competência para garantir a qualidade do que é entregue à sociedade porto-velhense

O prefeito Léo Moraes garantiu o comprometimento do município com um trânsito mais seguro, por meio de vias recuperadas com qualidade, evitando prejuízos aos cidadãos por conta de acidentes ou problemas mecânicos nos veículos.

“Um trânsito eficiente está diretamente ligado à qualidade de vida de uma sociedade. É por esse motivo que trabalhamos a todo vapor para garantir vias que ofereçam boa trafegabilidade à nossa população. Sabemos do tamanho do nosso desafio, mas, com dedicação e amor à nossa cidade, seguimos evoluindo”, afirmou.

Caminhão basculante, placa vibratória, rolo compactador, cortador de asfalto, rompedor, entre outros maquinários pesados, estão sendo utilizados na execução do programa Tapa-Buraco.