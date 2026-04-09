Obras da quadra poliesportiva e nova praça do bairro Jardim Primavera avançam

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 14h18

A construção da quadra poliesportiva e da praça do bairro Jardim Primavera está em ritmo acelerado e apresenta um grande avanço. O projeto, executado pela Prefeitura de Jaru, contempla uma nova estrutura com espaço para a prática de esportes, ponto de ônibus climatizado, pergolado, calçamento, bancos, estacionamento e ambiente com paisagismo.

O investimento foi viabilizado por emenda destinada pelo senador Marcos Rogério, mais contrapartida financeira com recursos próprios da Prefeitura, e atende a uma indicação da vereadora Sthella Almeida.

O prefeito Jeverson Lima afirmou que em breve a nova praça e quadra do Jardim Primavera estarão à disposição da comunidade. “Nossa gestão preza por serviços e obras que melhorem a qualidade de vida da população. Este será mais um espaço público próprio para o convívio social e lazer, que irá impactar positivamente o dia a dia dos moradores do bairro Jardim Primavera, Setor 08 e região”, disse.