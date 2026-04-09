Moradores de Ouro Preto do Oeste terão dois dias de serviços gratuitos com o programa estadual Rondônia Cidadã

Por Camila Rodrigues

Publicada em 09/04/2026 às 14h44

A população de Ouro Preto do Oeste já pode se preparar para receber mais uma edição do programa estadual Rondônia Cidadã, que será realizada nos dias 11 e 12 de abril, na Escola Estadual Monteiro Lobato, Bairro Liberdade. A iniciativa do governo de Rondônia, coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), leva uma ampla oferta de serviços gratuitos, promovendo cidadania, inclusão social e acesso a direitos básicos.

Durante a ação, moradores terão acesso a diversos atendimentos em um só lugar, como emissão de documentos, orientações sociais, atendimentos de saúde, entre outros serviços essenciais, garantindo mais praticidade e acolhimento. A edição anterior do programa, realizada nos dias 28 e 29 de março, no distrito de Nova Esperança, em Espigão do Oeste, contabilizou 1.920 atendimentos, reforçando o alcance e a importância da iniciativa nas comunidades.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Rondônia Cidadã é uma iniciativa que transforma vidas, levando serviços importantes para perto da população. “Estamos trabalhando para garantir que todos tenham acesso aos seus direitos, especialmente aqueles que vivem mais distantes dos grandes centros”, evidenciou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou o compromisso do governo de Rondônia em ampliar o acesso da população aos serviços públicos. “Estamos levando serviços de cidadania para mais perto das pessoas. O Rondônia Cidadã é uma ação que garante dignidade para quem mais precisa. Nosso objetivo é alcançar cada vez mais municípios e atender a população com qualidade e respeito”, afirmou.

O programa Rondônia Cidadã segue como uma das principais ações do governo do estado na promoção da cidadania, aproximando os serviços públicos da população e garantindo mais dignidade para milhares de rondonienses.

PRÓXIMA PARADA

Local: EEEF Monteiro Lobato – Rua Osvaldo Cruz, nº 416, Bairro Liberdade

11/4 (sábado): das 8h às 16h

12/4 (domingo): das 8h às 12h