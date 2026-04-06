Mais de 60 mil pessoas já passaram pela Páscoa no Parque da Cidade; é um Maracanã lotado marcando presença no evento

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/04/2026 às 08h38

O sábado (4) de Aleluia foi especial para milhares de famílias porto-velhenses que marcaram presença na Páscoa no Parque da Cidade, que trouxe uma série de atrações regadas a muito chocolate e diversão para todas as idades.

Para o casal Eduardo Santos e Euslaine Gonzales, que estavam com a pequena Eduarda Gonzales, há muito tempo a cidade não proporcionava esse tipo de interação como a Páscoa no Parque neste ano.

“É um evento muito interessante, porque demorou a acontecer eventos como esse em Porto Velho, e agora nossa família gosta de fazer parte de todas essas novidades. Para a gente, a nossa nota é 10 para a Páscoa no Parque”.

Acompanhando seu filho de apenas sete anos, Mariele da Silva falou sobre a sua satisfação em poder participar de uma festa tão completa como essa, o que para ela é uma oportunidade de convívio familiar em meio ao caos do dia a dia.

“O meu filho Nicolas está gostando muito, principalmente dos coelhinhos e do chocolate. Nós viemos no ano passado e já tínhamos gostado muito, por isso viemos este ano novamente”, comentou Mariele.

O presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, ressaltou os números do evento: até o quarto dia de festa, já passaram mais de 60 mil pessoas.

“A Páscoa no Parque é um sucesso. Já passaram por aqui mais de 60 mil pessoas. É realmente emocionante ver como a população participa e prestigia esses eventos que mostram uma nova realidade das nossas praças e espaços públicos”.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a importância dessa festa é respondida pela própria comunidade, que marca presença e participa das atrações, movimentando a renda, fortalecendo a cultura e garantindo esperança para as próximas gerações.

“É um evento para todos, feito com dedicação, qualidade e uma grande vontade de trazer o nosso povo para os espaços públicos, mostrando como uma sociedade identificada com seu povo é sinônimo de qualidade de vida”.

A Páscoa no Parque da Cidade encerra neste domingo (5). Os portões abrem a partir das 16h e a programação do dia conta com sorteio de bicicletas, distribuição de chocolates, entre uma série de atrações espalhadas pelo parque.