Maior evento de barco a remo da região norte acontece nos dias 25 e 26 de abril

Por Assessoria

Publicada em 15/04/2026 às 10h39

Tem início no dia 25 de abril a programação do Barco Cross, e a Prefeitura de Jaru reforça que as inscrições para as competições de barco a remo e caiaque seguem abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp 69 99958-7932, na sede da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, de segunda a sexta-feira, das 77h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, ou CLICANDO NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE.

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLSfhQlEjrSWi-G2ZwrL_ gvBm0FOdxd3oW6pKu0KZDCR2PTKlWw /viewform?fbclid=IwY2xjawRLe_ 9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFuYjU2 OHRkekh4MWdoaVdac3J0YwZhcHBfaW QQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHu5d 36eMmk9r8_ hrqc8hieIzY6n9EtgHZqWUQc6hu8dQ vJfiKoGu3j-zBkOT_aem_5w14_ VAJu5vaez11G37-SA

O Barco Cross é o maior evento de barco a remo da região Norte e, neste ano, além das disputas, terá em sua programação a apresentação de Wanderley Andrade, cantor nortista conhecido por sucessos como “Conquista”, “Detento apaixonado” e “Traficante do Amor”, das duplas Marco e Marcio, Erik e Felipe e Neném e Pelo’Art, e também praça de alimentação completa.

CONFIRA AS PREMIAÇÕES DO BARCO CROSS 2026

BARCO A REMO

CATEGORIA MASCULINO:

1º Lugar – troféu e medalha R$ 10.000,00

2º Lugar – troféu e medalha R$ 5.000,00

3º Lugar – troféu e medalha R$ 2.000,00

4º Lugar – R$ 1.500,00

5º Lugar – R$ 1.000,00

Prêmio por participação até o 10º – lugar – R$ 300,00

CATEGORIA FEMININO:

1º Lugar – troféu e medalha R$ 5.000,00

2º Lugar – troféu e medalha R$ 2.500,00

3º Lugar – troféu e medalha R$ 1.500,00

4º Lugar – R$ 1.200,00

5º Lugar – R$ 1.000,00

Prêmio por participação até o 10º lugar – R$ 300,00

CAIAQUE DE PASSEIO MASCULINO E FEMININO:

1º Lugar – troféu e medalha R$ 1.500,00

2º Lugar – troféu e medalha R$ 1.000,00

3º Lugar – troféu e medalha R$ 500,00