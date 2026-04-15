Maior evento de barco a remo da região norte acontece nos dias 25 e 26 de abril

Tem início no dia 25 de abril a programação do Barco Cross, e a Prefeitura de Jaru reforça que as inscrições para as competições de barco a remo e caiaque seguem abertas e podem ser feitas pelo WhatsApp 69 99958-7932, na sede da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, de segunda a sexta-feira, das 77h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, ou CLICANDO NO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ONLINE.
https://docs.google.com/forms/
O Barco Cross é o maior evento de barco a remo da região Norte e, neste ano, além das disputas, terá em sua programação a apresentação de Wanderley Andrade, cantor nortista conhecido por sucessos como “Conquista”, “Detento apaixonado” e “Traficante do Amor”, das duplas Marco e Marcio, Erik e Felipe e Neném e Pelo’Art, e também praça de alimentação completa.
CONFIRA AS PREMIAÇÕES DO BARCO CROSS 2026
BARCO A REMO
CATEGORIA MASCULINO:
1º Lugar – troféu e medalha R$ 10.000,00
2º Lugar – troféu e medalha R$ 5.000,00
3º Lugar – troféu e medalha R$ 2.000,00
4º Lugar – R$ 1.500,00
5º Lugar – R$ 1.000,00
Prêmio por participação até o 10º – lugar – R$ 300,00
CATEGORIA FEMININO:
1º Lugar – troféu e medalha R$ 5.000,00
2º Lugar – troféu e medalha R$ 2.500,00
3º Lugar – troféu e medalha R$ 1.500,00
4º Lugar – R$ 1.200,00
5º Lugar – R$ 1.000,00
Prêmio por participação até o 10º lugar – R$ 300,00
CAIAQUE DE PASSEIO MASCULINO E FEMININO:
1º Lugar – troféu e medalha R$ 1.500,00
2º Lugar – troféu e medalha R$ 1.000,00
3º Lugar – troféu e medalha R$ 500,00
Comentários
Seja o primeiro a comentar!