Luizinho Goebel destaca papel da AGROCOM no fortalecimento do agronegócio em Rondônia

Por ascom

Publicada em 08/04/2026 às 08h10

O deputado estadual Luizinho Goebel ressaltou a importância da AGROCOM como um dos principais eventos voltados ao agronegócio no Cone Sul do estado. A feira ocorre no município de Cerejeiras entre os dias 9 e 12 de abril, reunindo produtores, empresários, expositores, autoridades e a comunidade.

Em sua terceira edição, a AGROCOM se consolida como um espaço voltado à geração de negócios, troca de experiências e apresentação de tecnologias voltadas ao setor produtivo rural. O evento reúne máquinas agrícolas, insumos e soluções inovadoras que contribuem para o aumento da produtividade no campo.

De acordo com o parlamentar, iniciativas como a feira contribuem diretamente para o desenvolvimento econômico regional, ao promover integração entre produtores e especialistas, além de ampliar o acesso à informação e novas práticas no agronegócio.

A programação também inclui atividades voltadas à capacitação e ao fortalecimento das cadeias produtivas locais, estimulando o crescimento sustentável do setor.

O deputado ainda destacou o papel dos organizadores na realização do evento e reafirmou o apoio a ações que incentivem o desenvolvimento do agronegócio em Rondônia.

A expectativa é de que a edição deste ano registre aumento no público e no volume de negócios, ampliando a relevância da AGROCOM no calendário de eventos do setor no estado.