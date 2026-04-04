Luizinho Goebel destaca apoio ao esporte e capacitação de atletas da AGIV em Vilhena

Por Assessoria

Publicada em 04/04/2026 às 11h12

O deputado estadual Luizinho Goebel acompanhou e destacou ações voltadas ao fortalecimento do esporte em Vilhena, com foco nas atletas da Associação de Ginástica Vilhenense (AGIV).

A iniciativa conta com parceria entre o mandato parlamentar, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), a Câmara de Vereadores e a Prefeitura Municipal. O objetivo é oferecer capacitação às atletas, ampliando a preparação para competições, inclusive em nível internacional. As atividades tiveram programação neste sábado (4).

Além da formação, também foram entregues novos uniformes de competição às ginastas, como forma de incentivo ao desempenho esportivo e valorização das atletas.

De acordo com o parlamentar, as ações buscam fortalecer o esporte local e criar oportunidades para jovens talentos representarem o estado em eventos fora do país.

A Associação de Ginástica Vilhenense reúne atletas que vêm se destacando em competições e projetos esportivos, consolidando o município como referência na modalidade em Rondônia.