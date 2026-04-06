Laerte Gomes entrega recolhedora de café para associação rural em Nova Brasilândia do Oeste

Por Juliana Martins

Publicada em 06/04/2026 às 11h36

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) cumpriu mais um compromisso com os produtores rurais ao realizar a entrega de uma recolhedora de café para a Associação Serra Dourada, localizada na Linha 138 Sul, Km 38, no município de Nova Brasilândia d’Oeste.

Durante a entrega, o deputado destacou a importância de investir no fortalecimento da agricultura familiar e garantir melhores condições de trabalho para o homem e a mulher do campo.

“É uma alegria muito grande poder contribuir com o desenvolvimento da nossa agricultura. Esse equipamento vai ajudar diretamente os produtores, trazendo mais agilidade e eficiência na colheita do café, que é uma das principais atividades econômicas da região”, afirmou Laerte Gomes.

A conquista foi celebrada com um churrasco organizado pelo presidente da associação, Samuel Rodrigues da Silva, reunindo produtores rurais, lideranças locais, autoridades e presidentes de outras associações já contempladas pelo mandato do parlamentar.

O evento também contou com a presença de importantes lideranças do município, como Maria Rezende e Joaquim, reforçando a união de esforços em prol do desenvolvimento da região.

Laerte Gomes reforçou ainda que seguirá trabalhando próximo das comunidades, ouvindo as demandas e buscando soluções concretas para melhorar a vida da população.

“Nosso mandato é pautado no diálogo e no compromisso com resultados. Vamos continuar presentes, ouvindo quem está na ponta e levando benefícios para quem realmente precisa”, concluiu.