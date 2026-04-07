Jean Mendonça visita Colégio Virtus em Rolim de Moura e discute demandas da comunidade escolar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 13h30

Demandas da comunidade escolar e o funcionamento interno do Colégio Virtus, em Rolim de Moura, estiveram no centro de uma visita institucional realizada pelo deputado estadual Jean Mendonça. A agenda ocorreu a partir de convite formalizado pela diretora Giseli Castro, que recepcionou o parlamentar nas dependências da unidade de ensino.

Durante a passagem pela instituição, foi acompanhado pelo diretor da Associação Escola Cristã, Silvano Frutoso, além do ex-vereador Jairo Benetti. Ao longo do encontro, o grupo percorreu espaços do colégio e teve acesso às atividades desenvolvidas no ambiente educacional.

A iniciativa permitiu que fossem observadas, de forma direta, as ações implementadas pela escola, ao mesmo tempo em que se abriu espaço para diálogo sobre as principais necessidades apontadas pela comunidade ligada à instituição.

Ao final da visita, a recepção feita pela direção foi destacada pelo parlamentar, que registrou agradecimento à diretora Giseli Castro. A agenda foi inserida em um conjunto de ações voltadas ao acompanhamento de demandas locais relacionadas à educação no município.