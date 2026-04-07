Jaru terá base descentralizada do Samu; Prefeitura já conta com duas ambulâncias

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 08h41

O prefeito Jeverson Lima anunciou nesta segunda-feira (06) que a Secretaria Municipal de Saúde – Semusa realizou a aquisição de duas ambulâncias para uso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu de Jaru. Além dos veículos, o recurso no valor de R$ 300 mil, destinado pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital, também já foi creditado na conta da Prefeitura Municipal e será utilizado em investimentos na unidade de suporte básico do Samu.

De acordo com Jeverson, o próximo passo é trabalhar na construção da base de apoio das equipes que prestarão os atendimentos do Samu. “De início, serão contratados condutores socorristas e técnicos de enfermagem, que serão responsáveis pelos primeiros socorros dos pacientes assistidos até o Pronto Socorro do Hospital Municipal”, explicou.

O prefeito também destacou que a implantação do Samu, que prestará atendimento 24 horas, é um compromisso firmado com a população desde 2024. “O Samu foi uma das propostas que eu e o vice-prefeito Grécio Benedito apresentamos em nossa campanha, e concretizar mais este compromisso com os jaruenses é motivo de muita alegria para nossa gestão”, afirmou Jeverson.

COMO FUNCIONA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU - O Samu atua no atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, com o objetivo de fazer o socorro chegar rapidamente até a vítima que passe por um problema de saúde que possa causar sofrimento, sequelas ou morte.

Os profissionais do Samu atendem em diversas situações, como acidentes, condições respiratórias, crises convulsivas, infartos, derrame, entre outros, sendo que todo o serviço é realizado por uma equipe capacitada e veículo especializado para os atendimentos.