Investimento do deputado Ezequiel Neiva transforma realidade de produtores rurais em Parecis

Por Alexandre Almeida

Publicada em 08/04/2026 às 08h20

Ezequiel Neiva tem contribuído com a agricultura familiar em todo estado (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)

Os produtores rurais da Associação dos Produtores Rurais Projeto Flor da Selva já começam a colher os resultados de um importante investimento na agricultura familiar em Parecis. Por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), foram adquiridos um trator agrícola, uma carreta basculante e uma grade aradora. Os equipamentos já estão em uso e beneficiam diretamente mais de 200 famílias assentadas da região, fortalecendo a produção rural e melhorando as condições de trabalho no campo.

De acordo com o presidente da associação, Lourival Ferreira Pires, o apoio foi fundamental para o desenvolvimento das atividades. “Quando chegamos aqui, não tínhamos nenhum implemento. O recurso foi depositado direto na conta da associação, e conseguimos adquirir um trator de 115 cv, uma carreta de 10 toneladas e mais uma grade. Foram os primeiros equipamentos e só temos a agradecer, porque tem ajudado muito na agricultura e até no apoio às estradas, ajudando veículos que ficam atolados. Foi o primeiro deputado que trouxe recurso para nós”, destacou.

Lourival também ressaltou o empenho do parlamentar em atender à demanda da comunidade. Segundo ele, o pedido foi articulado com o ex-prefeito Luiz Amaral, que contribuiu para viabilizar a solicitação. “Fizemos o projeto junto com os sócios e conseguimos escolher os equipamentos que melhor pudessem atender a nossa realidade”, completou.

Autor do pedido que resultou na liberação dos recursos, Luiz Amaral reforçou a importância da iniciativa para o fortalecimento da agricultura local. “É um projeto que envolve muitas famílias e que está sendo fundamental para alavancar a produção agrícola, garantindo mais eficiência e melhores resultados para todos”, afirmou.

Lourival Ferreira Pires agradeceu a parceria com o deputado estadual Ezequiel Neiva

O deputado Ezequiel Neiva também destacou o trabalho conjunto com o Governo do Estado para viabilizar investimentos no setor produtivo. “Agradeço ao governador, coronel Marcos Rocha (PSD), pelo apoio na liberação das emendas parlamentares para que possamos incentivar a produção agrícola local. Com isso, seguimos trabalhando para valorizar a agricultura e garantir melhores condições de produção aos nossos produtores”, pontuou.

Ezequiel Neiva reforçou o compromisso com o desenvolvimento de Parecis. “Nosso mandato tem um olhar atento para a agricultura familiar, que é a base da economia em muitos municípios. Esse investimento garante mais dignidade, melhores condições de trabalho e aumento da produção. Seguiremos firmes, apoiando o pequeno produtor e fortalecendo o campo, porque é ali que nasce o sustento de milhares de famílias”, concluiu.

Fotos: Luís Castilhos