Ieda Chaves solicita R$ 1 milhão para reforçar atendimento em Cabixi e Vale do Anari

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 09/04/2026 às 10h57

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou duas indicações ao Governo de Rondônia solicitando, ao todo, R$1 milhão para reforçar a saúde pública em municípios do interior. Os recursos serão destinados ao custeio de atendimento médico especializado em pediatria e ortopedia.

Os pedidos contemplam os municípios de Cabixi e Vale do Anari, ambos de pequeno porte e com limitações na oferta de profissionais especialistas. A avaliação orçamentária deve ficar a cargo da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Na Indicação nº 16420/26, a parlamentar propõe o repasse de R$500 mil para garantir a presença de médico pediatra e ortopedista em Cabixi. No documento, é destacado que a medida é estratégica para reduzir gargalos históricos no atendimento.

“A disponibilização de atendimento nas áreas de pediatria e ortopedia contribui significativamente para a melhoria da assistência, assegurando maior resolutividade e reduzindo a necessidade de encaminhamentos para outros centros urbanos”, afirma.

A justificativa também aponta impacto direto no tempo de resposta do sistema. Segundo a deputada, a presença desses especialistas proporciona maior agilidade no diagnóstico e no tratamento, evitando o agravamento de quadros clínicos.

Mais autonomia para Vale do Anari

Já na Indicação nº 16419/26, o foco é o município de Vale do Anari, que também deve receber R$500 mil para custear serviços nas mesmas especialidades. O documento reforça a necessidade de ampliar a estrutura local de saúde.

“Trata-se de uma medida essencial para garantir a efetividade das ações de saúde, especialmente em municípios com menor oferta de profissionais nessas áreas”, destaca a parlamentar.

A proposta busca reduzir o fluxo de pacientes para outras cidades e fortalecer a rede municipal. “A disponibilização de atendimento em pediatria e ortopedia contribui diretamente para a melhoria da assistência, assegurando maior resolutividade dos serviços”, completa Ieda Chaves.

As indicações aguardam análise do Executivo estadual para liberação dos recursos.