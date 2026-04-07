Ieda Chaves indica R$ 2,6 milhões para reforçar saúde pública em Guajará-Mirim

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 07/04/2026 às 09h01

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou um conjunto de indicações (IND nº 16415/26, IND nº 16416/26 e IND nº 16417/26) ao Governo de Rondônia que somam R$ 2,6 milhões para fortalecer a rede pública de saúde em Guajará-Mirim. As proposições foram encaminhadas à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

As propostas miram pontos sensíveis do atendimento local, desde o abastecimento básico até serviços especializados. O maior valor, de R$ 2 milhões, é destinado à compra de medicamentos para o hospital municipal e unidades básicas de saúde, com foco em garantir continuidade nos tratamentos e evitar o agravamento de quadros clínicos.

Outros R$ 300 mil são voltados à contratação de profissionais para consultas, exames neurológicos, emissão de laudos e terapias. A medida busca reduzir filas e dar resposta mais rápida a pacientes que dependem de diagnóstico especializado.

Há ainda mais R$ 300 mil previstos para serviços de laudos especializados e terapia ocupacional, reforçando a reabilitação de pacientes e ampliando o atendimento a pessoas com limitações funcionais.

Benefícios diretos

“A implementação da medida proposta proporcionará benefícios diretos à população, assegurando maior acesso a serviços especializados, redução do tempo de espera por atendimentos e melhoria na continuidade dos cuidados em saúde”, justifica Ieda Chaves.

A parlamentar acrescenta que as indicações “contribuem, ainda, para a eficiência do sistema de saúde local, promovendo melhor organização dos serviços, ampliação da capacidade de atendimento e elevação da qualidade da assistência”.

As propostas estão sob avaliação do Executivo estadual.