Governo de Rondônia realiza 39ª missão fluvial de atendimentos a comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas

Por Lara Lívia

Publicada em 04/04/2026 às 11h44

Com o objetivo de ampliar o acesso e levar assistência em saúde às comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas do estado, o governo de Rondônia realizou, entre os dias 17 e 23 de março, 101 atendimentos médicos, 656 procedimentos e distribuiu 2.417 medicamentos nas localidades de Deolinda, Barranquilla e Sotério. A ação contou com profissionais da Prefeitura Municipal, do Hospital Dr. Júlio Perez de Guajará-Mirim e da equipe técnica da Superintendência Estadual do Indígena (SI).

A missão, de iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), teve início com deslocamento das equipes até a comunidade de Deolinda, seguindo para Barranquilla e finalizando em Sotério. Mais de 14 profissionais estiveram envolvidos na missão, garantindo triagem, consultas e entrega de medicamentos, reforçando o compromisso do estado com a saúde das populações tradicionais.

Foram realizadas consultas, entrega de medicamentos e vacinação

Foram realizados:

18 atendimentos em Deolinda;

17 em Barranquilla; e

66 em Sotério.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o foco da missão é levar qualidade em saúde para as comunidades. “O objetivo é aproximar os serviços de saúde das comunidades, levando assistência e humanização, garantindo dignidade e cuidado para todos os rondonienses”, evidenciou.

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA

De acordo com o titular da Sesau, Edilton Oliveira, o esforço da equipe trouxe o resultado e fortaleceu o compromisso com a população. “Esse resultado só é possível graças ao empenho e dedicação dos profissionais de saúde, que enfrentam longas distâncias e desafios logísticos para atender cada paciente. O compromisso da equipe é fundamental para que possamos oferecer um atendimento eficiente.