Governador interino acompanha obras do Complexo da Polícia Civil e da Rodoviária de Cacoal

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 16/04/2026 às 14h50

O governador interino de Rondônia, Alexandre Miguel, cumpriu agenda em Cacoal, onde acompanhou o andamento das obras do Complexo da Polícia Civil e também da nova Rodoviária do município. As visitas reforçam o compromisso do Governo do Estado com investimentos estruturantes que impactam diretamente a vida da população.

No Complexo da Polícia Civil, a obra já ultrapassa 24% de execução e vai reunir, em um único espaço, diversas unidades estratégicas, garantindo mais agilidade no atendimento e melhores condições de trabalho aos profissionais da segurança pública.

“Estamos acompanhando de perto obras que fazem a diferença na vida das pessoas. O Complexo da Polícia Civil vai trazer mais eficiência no atendimento e fortalecer o trabalho das nossas forças de segurança”, afirmou.

O secretário-chefe da Casa Civil e titular da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) ressaltou a relevância do projeto e o andamento dos trabalhos.

“Essa é uma obra estratégica, que integra serviços e amplia a capacidade de atuação da Polícia Civil. Seguimos com o cronograma, garantindo qualidade e uma estrutura moderna para atender bem a população”, pontuou.

O delegado regional, Dr. Juarez Lourenso, destacou os avanços promovidos pelo Governo do Estado na área da segurança.

“Esse governo tem investido nas Polícias, fortalecendo a estrutura e valorizando os profissionais. Esse complexo vai facilitar muito o trabalho dos policiais e, principalmente, da população, que terá acesso a vários serviços em um único lugar”, enfatizou.

O complexo vai abrigar unidades como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), o Instituto de Identificação Civil e Criminal (IICC), o Núcleo Integrado de Inteligência, entre outros setores essenciais.

Além disso, o governador interino também acompanhou as obras da nova Rodoviária de Cacoal, que vai oferecer mais conforto, organização e segurança para passageiros e trabalhadores do transporte intermunicipal

Com investimento superior a R$ 13 milhões no Complexo da Polícia Civil, o Governo de Rondônia segue avançando com obras que fortalecem a infraestrutura do estado e melhoram a qualidade dos serviços prestados à população.