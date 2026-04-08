Fernando Máximo reforça estrutura jurídica com Nelson Canedo na pré-campanha ao Senado em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 08/04/2026 às 11h02

PORTO VELHO, RO - A pré-campanha ao Senado do deputado federal Fernando Máximo, do PL, passa a contar com uma estrutura jurídica ampliada com a incorporação do advogado eleitoralista Nelson Canedo Motta. A decisão ocorre em um cenário de crescente protagonismo do direito eleitoral nas articulações políticas de Rondônia, onde a atuação técnica deixou de ser apenas reativa para integrar o planejamento das candidaturas.

A inclusão de Canedo no núcleo da pré-campanha reflete uma estratégia voltada à prevenção de riscos, acompanhamento de atos administrativos e orientação contínua para adequação às normas eleitorais. Nesse modelo, o trabalho jurídico assume função permanente, com participação direta na definição de diretrizes e na condução de eventuais demandas judiciais ao longo do processo eleitoral.

Antes de integrar o projeto de Fernando Máximo, o advogado já havia sido anunciado como responsável pelo setor jurídico da pré-campanha do senador Marcos Rogério, também do PL e pré-candidato ao Governo de Rondônia. A sequência de contratações evidencia a centralidade do assessoramento jurídico nas disputas majoritárias em curso no estado.

A trajetória recente de Nelson Canedo inclui atuação em processos eleitorais de alta complexidade, tanto em instâncias locais quanto nos tribunais superiores. Entre os casos acompanhados está a defesa do governador Marcos Rocha e do vice Sérgio Gonçalves em ação que questionava o resultado das eleições de 2022, cujo desfecho no Tribunal Superior Eleitoral manteve a chapa no cargo. No mesmo período, o advogado integrou a equipe de transição do prefeito eleito de Porto Velho, Léo Moraes.

Ao longo de 2025, sua atuação esteve associada a decisões judiciais que impactaram diretamente mandatos eletivos. Em abril, a Justiça Eleitoral julgou improcedente ação que buscava cassar o prefeito de Vale do Anari, Cleone Lima Ribeiro, e seu vice, afastando acusação de abuso de poder econômico. Dias depois, decisão semelhante manteve no cargo o prefeito reeleito de Alto Alegre dos Parecis, Denair Pedro da Silva, ainda que com aplicação de multa.

Em maio, o Tribunal Superior Eleitoral anulou a condenação do ex-senador Expedito Júnior em processo relacionado à prestação de contas de 2010, encerrando uma controvérsia que se estendia por mais de uma década. Nos meses seguintes, Canedo também atuou em casos como a absolvição do prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Rodrigues Uchôa, e na manutenção do mandato do prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro de Miranda Júnior, e de seu vice, Aparecido Donadoni, após rejeição de recurso no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.

A atuação do advogado também se estendeu a investigações e processos envolvendo agentes públicos, incluindo a defesa do vereador Thiago Tezzari, no âmbito da Operação Face Oculta, e do vereador Sérgio Aparecido Tobias em ação que discute cassação e inelegibilidade.

Já em 2026, Canedo ampliou sua presença na assessoria contínua a lideranças políticas ao ser contratado pelo prefeito de Ji-Paraná, Affonso Candido, para atuação preventiva e acompanhamento de demandas administrativas e eleitorais.

A entrada do advogado na pré-campanha de Fernando Máximo ocorre em meio à consolidação de estruturas jurídicas permanentes nas disputas eleitorais de Rondônia, com foco na estabilidade das candidaturas, na condução de processos judiciais e na prevenção de irregularidades ao longo do calendário eleitoral.