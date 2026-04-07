Fernanda Lima fala sobre mudanças no corpo após maternidade: “pelancaria”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 10h49

Aos 48 anos, Fernanda Lima abriu espaço para discutir autoestima e envelhecimento ao comentar as transformações físicas após a maternidade. Em participação recente no podcast terapiRa, a apresentadora refletiu sobre a relação com o próprio corpo depois de ter três filhos — os gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e Maria Manoela, de 6.

Durante a conversa, ela destacou que, apesar de reconhecer beleza em sinais naturais do tempo, como cabelos grisalhos, enfrenta maior dificuldade em aceitar alterações na região abdominal. “Eu consigo ver beleza em um cabelo grisalho, mas, para mim, o que pega mais é a barriga que pariu, esbagaçou e não voltou”, afirmou.

Fernanda também relatou o desconforto ao lidar com essas mudanças e revelou um olhar crítico sobre si mesma. “Eu olho para a minha barriga e não admito. [Me pergunto:] 'Que pelancaria é essa? Como que você fez isso comigo?' Ninguém me avisou”, disse.

A apresentadora ressaltou que mantém cuidados com a aparência, incluindo acompanhamento dermatológico, mas reconhece que há limites diante do processo natural do envelhecimento. “Não adianta, é uma coisa do tempo que está te mostrando que, por mais que você faça, vai chegar uma hora em que não tem mais o que fazer. Sou uma vítima desse sistema, já fui muito mais”, declarou.

Ao ampliar a reflexão, ela comparou a pressão estética no Brasil com a de outros países, indicando que, fora do país, o envelhecimento tende a ser encarado de forma menos rigorosa. “Se tu for ver em outros lugares que não é o Brasil é outra coisa, as pessoas enfrentam o envelhecimento de outra maneira”, concluiu.