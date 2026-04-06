Ezequiel Neiva fortalece produção agrícola e beneficia mais de 300 famílias em Nova Califórnia

Por Alexandre Almeida

Publicada em 06/04/2026 às 08h20

A Cooperativa de Reflorestamento Econômico Consorciado Adensado (Cooperativa Reca) será contemplada com a aquisição de dois secadores de café para atender produtores rurais do distrito de Nova Califórnia, em Porto Velho. O recurso no valor de R$ 500 mil já foi empenhado e atende a um pedido do colaborador Dorvalino Pinheiro, garantindo um importante avanço na estrutura de beneficiamento da produção local.

A aquisição dos secadores de café representa um passo fundamental para o fortalecimento da agricultura familiar na região. O equipamento permitirá maior controle na pós-colheita, garantindo qualidade ao produto, redução de perdas e agregação de valor à produção. Além disso, a iniciativa contribui para aumentar a competitividade dos agricultores no mercado, ampliando as oportunidades de geração de renda e promovendo o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva.





Hamilton Condack valorizou a importância da parceria entre Ezequiel Neiva e o Reca (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)

Para o presidente do Reca, Hamilton Condack, a ação vai contribuir diretamente com os produtores rurais da região. “A gente está construindo uma proposta de instalação de secadores de grãos para atender os agricultores. Estamos numa expectativa muito grande do projeto ser executado, uma vez que temos uma demanda real com uma produção bem considerável de café, cacau, cupuaçu, andiroba e castanha. Esses secadores estarão atendendo mais de 300 famílias de agricultores no beneficiamento de toda essa cadeia diversa de produtos, que já conta com mercado consolidado e uma marca reconhecida”, frisou.



Hamilton Condack também destacou a importância do investimento aliado à credibilidade do projeto. “É um investimento em um local que já demonstra eficácia e durabilidade, gerando mais qualidade de vida aos agricultores, com aumento de renda e fortalecimento de uma cadeia produtiva baseada na sociobiodiversidade e no reflorestamento. Isso pode ampliar a geração de emprego e melhorar ainda mais a qualidade de vida das famílias”, ressaltou.

O coordenador do Grupo Baixa Verde, Marcos Oliveira, também valorizou a parceria construída. “Já conhecíamos o trabalho do deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) há algum tempo. A partir disso, começamos a estreitar o diálogo, com apoio do Márcio Milani e do Dorvalino, até conseguirmos viabilizar essa importante parceria para reforçar nossas ações na região”, afirmou.



Segundo Marcos Oliveira, o incentivo à cultura do café é estratégico para o projeto. “Estamos fortalecendo mais uma cadeia produtiva dentro do Reca, diversificando a produção e criando novas fontes de renda para os produtores. Foi um processo de diálogo e organização até conseguirmos a emenda parlamentar para aquisição dos dois secadores junto ao deputado estadual Ezequiel Neiva”, explicou.





Marcos Oliveira destacou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)



Marcos Oliveira também destacou a importância do olhar atento para o distrito. “Agradecemos essa parceria, que certamente será muito produtiva e trará benefícios para toda a comunidade de Nova Califórnia, atendendo às necessidades da nossa população”, completou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva ressaltou o impacto do investimento para a região. “O distrito de Nova Califórnia precisava de um olhar mais atento, e estamos trabalhando para construir novas possibilidades que fortaleçam a produção agrícola local”, declarou.



O parlamentar reforçou ainda seu compromisso com a agricultura familiar em Rondônia. “Temos atuado fortemente em todo o estado, apoiando nossos agricultores para que possam continuar produzindo, ampliar sua capacidade e conquistar uma nova realidade no campo”, concluiu.



Foto: Luís Castilhos