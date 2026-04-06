Ezequiel Neiva afirma que a Agrocom fortalece o agronegócio regional e ganha destaque em Rondônia

Por Nilson Nascimento I

Publicada em 06/04/2026 às 14h13

O evento ocorre em Cerejeiras, de 9 a 13, próximos (Foto: Nilson Nascimento I Jornalista)

O deputado Ezequiel Neiva destacou a importância da Agrocom como um dos principais eventos voltados ao fortalecimento do agronegócio na região. Em sua terceira edição, a feira já se consolida como um espaço estratégico para impulsionar o setor produtivo e fomentar novos negócios no estado. O evento ocorre em Cerejeiras, de 9 a 13, próximos.

A Agrocom tem atraído empresas de diversas regiões de Rondônia, além de visitantes de vários municípios, que encontram no evento uma oportunidade para conhecer de perto o potencial econômico de uma das regiões que mais se desenvolvem no estado. A presença de expositores e produtores reforça a relevância da feira como vitrine do crescimento agropecuário local.

O deputado também parabenizou toda a organização do evento, ressaltando o empenho das pessoas que acreditaram no projeto desde o início. Para ele, a feira já se tornou uma potência em Rondônia e tem tudo para se consolidar, nos próximos anos, como uma das maiores do setor no estado.

Ezequiel Neiva reforça que durante o evento os visitantes têm acesso a demonstrações práticas no campo, onde são apresentadas técnicas modernas de cultivo, resultados de produtividade e inovações voltadas às culturas de soja e milho. Também é possível conhecer novas tecnologias, equipamentos e soluções que representam o que há de mais avançado no agronegócio.

Segundo Ezequiel Neiva, a Agrocom cumpre um papel fundamental ao aproximar produtores, empresas e especialistas, promovendo a troca de conhecimento e incentivando o desenvolvimento sustentável da atividade rural. “A cada edição, a Agrocom se torna maior e mais forte, mostrando a força do nosso agro e o quanto a região tem potencial para crescer ainda mais”, enfatizou o parlamentar.

Palestrantes

A Agrocom reúne grandes nomes do agronegócio e áreas relacionadas, trazendo conteúdos estratégicos e atuais para o público. Entre os destaques está Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo e uma das maiores referências do agro brasileiro. Sua palestra aborda as perspectivas do agronegócio nacional, com foco em mercado, desafios e tendências futuras.

Encerrando a programação de palestras, Richard Rasmussen traz uma abordagem envolvente sobre os desafios do agro, com foco em sustentabilidade, meio ambiente e a relação entre produção rural e preservação.

Outro nome é o de Renan Ferreira, que apresenta o tema “Amo Problema”, trazendo reflexões práticas sobre gestão e desafios na produção leiteira, com uma abordagem motivacional e técnica.

Na palestra da AGRINVEST (C.AGRO), participam Thiago Davino e João Schaffer, dois especialistas em mercado agrícola que trazem análises estratégicas sobre investimentos, commodities e cenário econômico do agro.

Também compõe o time de palestrantes Walter Luiz Heck, que aborda o papel do cooperativismo como ferramenta de desenvolvimento local, destacando a importância da união e organização no crescimento das comunidades.

O público acompanha Ronaldo Oliveira, com uma palestra sobre o Circuito Marília Nutri de Confinadores, trazendo soluções e práticas voltadas à nutrição animal e eficiência produtiva.

Túlio Jardim também apresenta dentro da mesma temática, reforçando conceitos técnicos e estratégias para otimização de resultados no confinamento.