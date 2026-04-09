Eyder Brasil propõe lei para valorizar jornalistas e ampliar acesso à informação em Rondônia

Por Débora M. Grécia

Publicada em 09/04/2026 às 13h50

O deputado estadual Eyder Brasil apresentou um projeto de lei para valorizar a atividade jornalística em Rondônia. A proposta reconhece o jornalismo como atividade de interesse público e define diretrizes para qualificação profissional, melhores condições de trabalho e mais transparência no acesso à informação, além da criação do Conselho Estadual de Comunicação Social, com caráter consultivo.

"Dentro desse projeto, propomos a criação do Prêmio Estadual de Jornalismo de Rondônia, para reconhecer e valorizar os profissionais e veículos que se destacam pelo compromisso com a informação, dando voz à população e levando informação de qualidade a quem mais precisa." Afirmou o parlamentar

O texto prevê também critérios técnicos para atuação na área, incentivo à formação dos profissionais e a obrigação de que órgãos da administração estadual tenham assessores de imprensa preparados para atender a imprensa.

Foto: Leonardo Cunha