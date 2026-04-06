Eyder Brasil apoia Feira Empreendedora em comemoração aos 97 anos de Guajará-Mirim

Por Débora M. Grécia

Publicada em 06/04/2026 às 13h40

De 9 a 11 de abril, Guajará-Mirim celebra 97 anos com uma programação especial que reúne cultura, empreendedorismo e valorização da produção local. Entre as atrações está a Feira Empreendedora de Guajará – 97 anos, iniciativa conta com o apoio do deputado estadual Eyder Brasil e promete movimentar a economia e destacar talentos da cidade.

Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer produtos, serviços, gastronomia regional e peças de artesanato produzidas por empreendedores da cidade, além de acompanhar apresentações culturais e atrações locais e nacionais.

“Guajará-Mirim tem uma identidade muito forte e um povo extremamente trabalhador e essa feira mostra a criatividade, o talento e a capacidade dos empreendedores locais. É uma alegria poder contribuir com um evento que celebra a cidade e abre espaço para que a população apresente o que produzem com tanto orgulho”, destacou o parlamentar.

Foto: Assessoria parlamentar