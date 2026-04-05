Expedito Júnior divulga lista oficial de pré-candidatos do PSD para deputado federal em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 05/04/2026 às 10h20

Porto Velho, RO - O ex-senador Expedito Júnior (PSD-RO) divulgou na noite deste sábado, 4 de abril, a relação de pré-candidatos do PSD que devem disputar vagas de deputado federal nas eleições de 2026 em Rondônia.

De acordo com as informações repassadas, a composição definitiva da chapa deverá ser fechada até a convenção partidária, quando o PSD pretende reduzir a relação para nove nomes, sendo seis homens e três mulheres. A movimentação integra a estratégia do partido sob o comando do governador Marcos Rocha, presidente estadual da legenda em Rondônia.

Entre os nomes divulgados, a principal novidade é a entrada do empresário Daniel Pittbull, que se filiou ao PSD neste sábado. Segundo as informações encaminhadas, ao ingressar no partido ele fez elogios à liderança política do governador Marcos Rocha dentro da sigla no estado.

A lista apresentada por Expedito Júnior inclui Joliane Fúria, Jaqueline Cassol, Rosária Helena, Luiz Cláudio da Agricultura, Fernando Vilas, empresário de Ariquemes, Pastor Evanildo, Daniel Pittbull, o vereador André da Royal, Dr. Fábio, de São Miguel do Guaporé, Reginaldo do Esporte, vice-prefeito de Machadinho do Oeste, o influenciador digital Vando Teixeira, Lucas Maciel, presidente da Câmara de Pimenta Bueno, o ex-secretário da Sejucel Júnior Lopes e o radialista Adilson Honorato.

A divulgação da pré-lista mostra que o PSD trabalha com nomes de diferentes regiões e segmentos, reunindo empresários, lideranças políticas, comunicadores, representantes do interior e nomes já conhecidos do eleitorado rondoniense. A definição final dependerá das negociações internas e do processo de organização da chapa para a disputa proporcional.

Com a antecipação dos nomes, o PSD começa a sinalizar o desenho político que pretende levar para a eleição de deputado federal em Rondônia, com foco na montagem de uma nominata competitiva para 2026.