EUA dizem que nenhum navio passou pelo bloqueio ao Estreito de Ormuz; navios chineses fazem retorno

Por G1

Publicada em 14/04/2026 às 15h05

As Forças Armadas dos Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira (14) que nenhuma embarcação passou pelo bloqueio estabelecido pelos EUA no Estreito de Ormuz.

Na segunda-feira (13), os EUA iniciaram um bloqueio naval com 12 navios de guerra estacionados perto da entrada do estreito, no Golfo de Omã, para barrar a passagem de qualquer navio vindo ou indo a portos iranianos ou com ligações com o Irã. A medida foi anunciada pelo presidente norte-americano, Donald Trump como retaliação à resistência de Teerã de rebarir o Estreito de Ormuz.

Em comunicado nesta manhã, as Forças Armadas dos EUA afirmaram que o bloqueio está sendo monitorado por 10 mil marinheiros, fuzileiros navais e aviadores norte-americanos, distribuídos por 12 navios de guerra e "dezenas" de aeronaves.

"Durante as primeiras 24 horas, nenhum navio conseguiu passar pelo bloqueio dos EUA, e seis embarcações mercantes acataram as ordens das Forças dos EUA para dar meia-volta e reentrear em um porto iraniano no Golfo de Omã", diz o comunicado.

As Forças Armadas dos EUA não especificaram as embarcações que fizeram o retorno, mas sites de monitoramento do tráfego naval mostraram que ao menos dois navios, chineses, deram meia-volta após cruzarem o Estreito de Ormuz e se aproximarem do trecho bloqueado pelas embarcações militares dos EUA (veja abaixo).

Imagens do site de monitoramento do tráfego naval Marine Traffic mostra rota de navio chinês no Estreito de Ormuz, que fez manobra perto do ponto de bloqueio dos Estados Unidos, em 14 de abril de 2026. — Foto: Reprodução/ Marine Traffic

Um deles, o petroleiro chinês Rich Starry, regrediu em sua rota durante a manhã desta terça após entrar no Golfo de Omã, onde navios de guerra dos EUA estão estacionados, segundo análise do g1 no site MarineTraffic.

Outros dois petroleiros também cruzaram o Estreito de Ormuz nesta manhã, mas ainda não havia mais informações sobre a rota que fizeram até a última atualização desta reportagem.

Segundo as plataformas de monitoramento de tráfego naval Kpler, LSEG e MarineTraffic, os quatro petroleiros têm ligação com o Irã e são os seguintes:

Rich Starry;

Elpis;

Peace Gulf;

Murlikishan;

Guan Yuan Fu Xing.

Segundo dados das companhias de monitoramento, o navio-tanque Rich Starry foi o primeiro navio a atravessar o estreito e a sair do Golfo desde o início do bloqueio. A embarcação e sua proprietária, a empresa chinesa Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, são alvos de sanções dos Estados Unidos por negociarem com o Irã.

O Rich Starry, ainda de acordo com as plataformas, tem médio porte e transporta cerca de 250 mil barris de metanol, carregados em seu último porto de escala, o Hamriyah, nos Emirados Árabes Unidos. Os dados também mostraram que o petroleiro de propriedade chinesa tem tripulação chinesa a bordo.

Segundo o MarineTraffic, o Rich Starry atravessou Ormuz vindo do Golfo Pérsico em direção ao Golfo de Omã, mas pareceu dar meia-volta por volta das 8h da manhã, no horário de Brasília, desta terça e desde então ruma de volta em direção ao estreito.

As proprietárias ainda não haviam se manifestado sobre a mudança na rota das embarcações até a última atualização desta reportagem.