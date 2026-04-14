Espigão do Oeste: Mais de 100 animais atendidos em grande ação de cuidado e reponsabilidade

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 14h20

Neste final de semana, o município foi palco de mais uma importante ação em prol da causa animal. A iniciativa, realizada pela Associação dos Animais em parceria com a Prefeitura, contou com o apoio da ONG Amparo Animal, de Ji-Paraná, fortalecendo o compromisso com o bem-estar dos nossos pets e o controle populacional.

À frente dos procedimentos esteve a médica veterinária Dra. Rosana Pereira, profissional com mais de 30 anos de experiência, responsável pelas castrações realizadas durante a ação.

Ao todo, cerca de 110 animais — entre acolhidos e de tutores da comunidade — foram atendidos pelo programa Castra Móvel, levando cuidado, saúde e dignidade aos nossos amigos de quatro patas.

A castração é uma medida essencial para reduzir o número de animais em situação de rua, prevenir doenças e garantir mais qualidade de vida para os pets.

Seguimos avançando com ações que fazem a diferença e demonstram nosso compromisso com uma cidade mais consciente e humana.