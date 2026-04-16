Entre rima e reflexão: SINTERO mobiliza estudantes em defesa da educação pública; ação integrou mobilização da CNTE

Por SINTERO

Publicada em 16/04/2026 às 08h22

O SINTERO promoveu, no dia 13 de abril, uma atividade na EEEFM Capitão Cláudio Manoel da Costa, em Porto Velho, como parte da Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. A mobilização é organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e reúne ações em todo o Brasil.

Em sua 27ª edição, a Semana propõe reflexões sobre o papel da educação pública na construção de uma sociedade democrática, soberana, igualitária e sustentável, além de chamar atenção para o enfrentamento às violências, como o feminicídio.

Na capital, a atividade foi organizada pela Secretaria de Assuntos Educacionais do SINTERO, responsável por conduzir a programação e promover o diálogo com os estudantes. Na escola, as ações priorizaram momentos de interação e reflexão crítica sobre a importância da educação pública e do acesso ao conhecimento. Como estratégia de aproximação com a juventude, o sindicato também levou uma apresentação de batalha de rima, utilizando a linguagem cultural dos estudantes para ampliar o debate.

A presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, acompanhou a atividade e reforçou o papel da escola pública na formação social. Em sua fala destacou que garantir acesso ao conhecimento é essencial para ampliar oportunidades e construir caminhos para o desenvolvimento da sociedade.

As ações da Semana também se estenderam para além do ambiente escolar. O sindicato produziu conteúdos para as redes sociais com frases do educador Paulo Freire e articulou a divulgação da campanha em rádios e emissoras de TV da capital e do interior, ampliando o alcance das pautas defendidas pela CNTE.