Energia elétrica chega a famílias em Governador Jorge Teixeira após articulação de Pedro Fernandes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 08h30

A implantação da rede de energia elétrica na Linha C-18, localizada na Gleba Rio Alto, no PA Nova Floresta, em Governador Jorge Teixeira, passou a beneficiar diretamente 36 famílias da região, que agora contam com o serviço por meio do programa Luz para Todos. A medida impacta a rotina dos moradores, ampliando as condições de produção rural e as atividades cotidianas.

A demanda havia sido formalizada pela própria comunidade, que aguardava há anos pela chegada da eletrificação. A partir desse pedido, o deputado estadual Pedro Fernandes passou a acompanhar o caso e buscou apoio institucional para viabilizar a execução do projeto na localidade.

Durante visita à comunidade, o parlamentar ressaltou que o acesso à energia em áreas rurais tem efeito direto sobre as condições de vida e trabalho. Segundo ele, a presença do serviço contribui para mudanças concretas no dia a dia das famílias, especialmente no campo, ao permitir maior produtividade e melhores condições de permanência na região.

A presidente da Associação Bem Brasil, Iraci Barros, afirmou que a conquista foi resultado de mobilização prolongada. Ela relatou que buscou a implantação da rede por quatro anos e destacou que, após o apoio do parlamentar, o atendimento foi efetivado. “Essa energia é algo muito glorioso”, declarou, acrescentando que o suporte recebido foi decisivo para a conclusão do processo.

Com a chegada da eletrificação, a comunidade passa a dispor de uma estrutura considerada essencial para o desenvolvimento local, com reflexos tanto na qualidade de vida quanto no fortalecimento das atividades produtivas da região.