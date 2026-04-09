Em Cujubim, deputado Pedro Fernandes reforça compromisso com o fortalecimento do cooperativismo em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 09/04/2026 às 08h00

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou nesta terça-feira da Pré-Assembleia 2026 do Sicoob Amazônia, em Cujubim, agenda que reuniu cooperados, lideranças e representantes da instituição em mais uma etapa do processo democrático da cooperativa.



Durante o encontro, o parlamentar destacou sua relação histórica com o cooperativismo no município. Pedro Fernandes lembrou que participou da fundação do Sicoob em Cujubim, atuou como delegado, representando os cooperados, e, atualmente, segue contribuindo para o fortalecimento do setor no exercício do mandato parlamentar.



Hoje, além da atuação legislativa, o deputado preside a Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (FRENCOOP – RO) na Assembleia Legislativa de Rondônia, espaço dedicado ao debate de políticas públicas, incentivo à expansão do modelo cooperativista e fortalecimento das cooperativas como instrumento de desenvolvimento regional.



Segundo Pedro Fernandes, o cooperativismo tem papel estratégico na geração de oportunidades, no acesso ao crédito, no fortalecimento do agronegócio e na dinamização da economia dos municípios. "Tenho a satisfação de acompanhar essa história desde a sua origem em Cujubim. Quando eu cheguei no parlamento, continuei defendendo a bandeira do cooperativismo, porque é um modelo que promove inclusão, crescimento coletivo e desenvolvimento sustentável para as nossas cidades”, afirmou.



O parlamentar ressaltou ainda que a participação dos cooperados nas pré-assembleias fortalece a transparência, a governança e a construção coletiva dos rumos da cooperativa, princípios que consolidam o cooperativismo como uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.