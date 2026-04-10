Rádio Falante completa 16 anos incentivando alunos da rede pública à comunicação 

Por Assessoria

Publicada em 10/04/2026 às 18h38

Nesta sexta-feira (10), os integrantes do projeto da Rádio Falante da escola Orlando Freire de Porto Velho-RO, celebraram o décimo sexto aniversário, ou 16 anos de existência do exitoso projeto educomunicativo.

No estúdio da rádio aconteceu o encontro do coordenador do projeto com ex-alunas que participaram e se destacaram na exitosa trajetória da emissora escolar.

Inclusive, as ex-alunas Anitta Ferreira e Kimberlly Moura que saíram direto do projeto da rádio para o mercado de mídia, e foram atuar como colaboradoras em veículos de comunicação.

A matéria foi divulgada hoje no Jornal de Rondônia 1° edição.

A materia na integra pode ser acessada no link https://globoplay.globo.com/v/1451398