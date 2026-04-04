Educação em Rondônia: entre conquistas concretas e o “Rubicão” da próxima gestão

Por Jefferson Ryan Ferreira da Silva de Sena

Publicada em 04/04/2026 às 11h36

Valorização inédita, desafios estruturais e o julgamento inevitável do tempo político

A educação pública de Rondônia atravessou, nos últimos anos, um ciclo que dificilmente passará despercebido na memória da categoria docente. Sob a gestão do governador Marcos Rocha, houve algo que por muito tempo pareceu improvável: professores recebendo abonos, direitos sendo pagos e passivos históricos finalmente quitados.

Para quem acumula décadas na rede estadual, trata-se de um marco. Não é retórica — é experiência concreta.

Durante a pandemia da COVID-19, a decisão de não retomar precocemente as aulas presenciais colocou Rondônia em uma posição de prudência. Em meio a pressões diversas, inclusive de setores que minimizavam a gravidade da crise sanitária, optou-se por preservar vidas. O ensino remoto, com todas as suas limitações, foi o instrumento possível para manter a educação em funcionamento sem ampliar riscos.

No campo financeiro, os resultados são inequívocos. Houve injeção de recursos na base da educação, com pagamentos que muitos profissionais aguardavam há anos. Esse movimento reposicionou, ainda que parcialmente, a relação entre o Estado e seus servidores da educação.

Mas toda análise responsável exige ir além do imediato.

Se por um lado houve valorização concreta, por outro cresceu de forma significativa a presença de professores temporários na rede. Esse dado não é secundário. Ele impacta diretamente a continuidade pedagógica, a estabilidade das equipes escolares e o próprio conceito de carreira pública. A força estrutural dos efetivos, ainda que beneficiada financeiramente, foi relativizada no desenho do sistema.

O anúncio de concurso público no final da gestão aponta para uma tentativa de correção desse desequilíbrio. No entanto, como em toda política pública, o tempo da decisão é tão relevante quanto a decisão em si. A consolidação dessa mudança ficará, inevitavelmente, a cargo da próxima administração.

É nesse ponto que a política encontra a história.

Ao deixar Roma, Júlio César partiu para a conquista da Gália, acumulando vitórias que fortaleceram seu nome e sua posição. Anos depois, ao fazer a travessia do Rubicão, retornou não apenas como general, mas como uma figura política incontornável. Seu maior argumento não era o discurso — eram os resultados acumulados ao longo do caminho.

Guardadas as proporções, a analogia provoca uma reflexão inevitável: o futuro político de Marcos Rocha dependerá menos do que se diz hoje e mais do que será percebido amanhã.

Se em 2030 ele decidir retornar ao cenário eleitoral, seu maior ativo não estará apenas nas ações do passado, mas no contraste com o que vier depois. Porque, em política, há uma máxima silenciosa: a melhor propaganda de um governo é, muitas vezes, a gestão que o sucede.

Se a próxima administração conseguir avançar, corrigir distorções e consolidar a estrutura educacional, o ciclo atual será visto como etapa de transição. Mas, se houver retrocessos, desorganização ou perda de conquistas, a memória recente ganhará força — e o passado poderá parecer ainda mais sólido do que foi.

Na educação, esse julgamento é particularmente rigoroso. Professores não avaliam apenas promessas; avaliam condições reais de trabalho, estabilidade, reconhecimento e continuidade.

Os profissionais efetivos, nesse contexto, tiveram sim o seu quinhão. Receberam como há muito não se via. Mas também perceberam mudanças estruturais que exigem atenção e acompanhamento.

O que está em jogo agora não é apenas o legado de um governo, mas a capacidade do Estado de transformar avanços pontuais em políticas duradouras.

O tempo, como sempre, será o árbitro final. E, como na Roma antiga, não bastará ter conquistado — será preciso que a história reconheça o valor da travessia.