Dr. Luís do Hospital se filia ao Novo e confirma pré-candidatura à reeleição

Por Diana Braga

Publicada em 06/04/2026 às 08h10

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital oficializou sua filiação ao Partido Novo e confirmou sua pré-candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

A decisão marca uma nova fase em sua trajetória política, alinhada ao fortalecimento de um projeto pautado na responsabilidade com o recurso público, eficiência na gestão e compromisso com resultados para a população.

No cenário nacional, o Novo reúne lideranças de destaque, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, referência em gestão pública. Também integram a sigla os deputados federais Adriana Ventura e Marcel van Hattem, reconhecidos pela atuação no Congresso Nacional, além do senador Eduardo Girão, outro nome de projeção dentro do partido.

Com a filiação, Dr. Luís do Hospital passa a integrar um grupo político que compartilha valores como transparência, equilíbrio fiscal e foco em políticas públicas eficientes, princípios que também têm marcado sua atuação parlamentar.

Atualmente, o deputado preside a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Alero, onde tem atuado na defesa do fortalecimento da saúde pública e na busca por melhorias concretas para a população. Na legislatura anterior, também esteve à frente da Comissão de Agropecuária e Política Rural.

Luís Eduardo Schincaglia, conhecido como Dr. Luís do Hospital, iniciou sua trajetória política em Jaru, onde foi eleito vereador em 2020 com 2.237 votos, sendo o mais votado da história do município. Presidiu a Câmara Municipal no biênio 2021-2022.

Em 2022, foi eleito deputado estadual com 18.248 votos, consolidando seu nome entre as principais lideranças políticas emergentes de Rondônia.

Natural de Catanduva (SP), chegou ao estado em 1998. Em 2017, assumiu a direção do Hospital de Jaru, trabalho que deu origem ao nome político pelo qual é reconhecido.

Com a pré-candidatura confirmada, Dr. Luís do Hospital reafirma o compromisso de seguir trabalhando por Rondônia, com foco em resultados, responsabilidade e desenvolvimento para todas as regiões do estado.