Dr. Fernando Máximo destina R$ 50 mil para a APAE de Colorado do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 13h30

O deputado Dr. Fernando Máximo esteve nas instalações da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de Colorado do Oeste. O encontro foi marcado pela entrega de um cheque no valor de R$ 50 mil, proveniente de emendas parlamentares indicadas pelo congressista em Brasília. Os valores deverão ser utilizados na manutenção das atividades desenvolvidas pela instituição filantrópica.

Após visitar as obras que a instituição tem recebido, Dr. Fernando Máximo conversou com diretores e lideranças políticas locais e destacou que “a entrega desses recursos é oriunda do dinheiro que buscamos em Brasília. Então, nós trazemos e investimos nessas instituições que cuidam de tanta gente, com tanto carinho, com tanta fraternidade, com tanto amor. É cuidar com o coração de cada um dos alunos, de cada um dos assistidos aqui”, afirmou o congressista.

“Este é mais um de tantos recursos que o deputado federal Dr. Fernando Máximo tem encaminhado para o nosso município. Só temos a agradecer pelo olhar carinhoso que ele tem com Colorado do Oeste”, acrescentou o prefeito da cidade, Edinho da Rádio.

A diretora da APAE local, Maria José, adiantou como o recurso destinado deverá ser investido. “Esse recurso veio em boa hora para nós e vai nos ajudar tanto na questão da contratação quanto na manutenção da escola”, explicou a gestora.

A presidente da Câmara de Vereadores de Colorado do Oeste, Michelly Martins, destacou a importância da visita e o empenho do parlamentar em atender às demandas da população. “Nós queremos agradecer ao deputado Fernando Máximo por estar aqui conosco, acompanhando as nossas demandas e atendendo a elas com tanto carinho, especialmente agora com a APAE do nosso município. Tenho um grande carinho pelo trabalho do deputado Fernando, além de grande respeito, admiração e gratidão por esse olhar para o social”, pontuou.

Além do prefeito Edinho da Rádio; da diretora da APAE, Maria José; e da presidente da Câmara de Vereadores, Michelly Martins; o encontro contou também com a presença dos vereadores Ataíde Avezão, Tatiane Inácio, e Sandra Ribeiro, além do presidente da APAE, Jorge Lopes.