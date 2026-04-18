Divulgado o resultado final de candidatos e eleitores habilitados para eleição do Conselho Municipal de Política Cultural

Por Assessoria

Publicada em 18/04/2026 às 08h41

A Fundação de Cultura e Juventude através da Prefeitura Municipal informa que os eleitores e candidatos considerados aptos estarão habilitados a concorrer aos cargos do Conselho Municipal de Política Cultural, bem como a participar da votação para escolha dos representantes dos segmentos culturais.

O processo eleitoral segue as diretrizes estabelecidas pela Lei do Sistema Municipal de Cultura nº 2.638/2013, alterada pela Lei nº 3.800/2020, garantindo transparência e organização na escolha dos membros do conselho.

A eleição será realizada no dia 22 de abril de 2026 (quarta-feira), às 19h, na sede da Fundação de Cultura e Juventude, localizada na Avenida Fortaleza, na antiga Biblioteca Pública Municipal Claudevir Aparecido Pavin, anexo à Praça Durvalino Joaquim de Oliveira.

A participação no processo eleitoral, com direito a voto e candidatura, é exclusiva para os eleitores e candidatos previamente considerados aptos. Já a sociedade civil em geral, bem como candidatos e eleitores não aptos, poderão acompanhar o processo na condição de ouvintes, sem direito a voto ou candidatura.

A Fundação reforça a importância da participação dos segmentos culturais aptos, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas culturais do município.