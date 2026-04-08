Deputado Luizinho Goebel destaca ações no Cone Sul durante entrevista à Rádio Positiva FM

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 15h29

O deputado estadual Luizinho Goebel concedeu entrevista nesta semana à Rádio Positiva FM, em Vilhena, onde apresentou uma retrospectiva das principais ações desenvolvidas ao longo de seus mandatos, com foco na região do Cone Sul de Rondônia.

Durante a conversa com o jornalista Julinho, o parlamentar destacou investimentos e articulações voltadas à infraestrutura, saúde, educação e apoio ao setor produtivo. Entre os pontos citados, estão iniciativas relacionadas a obras de recapeamento urbano, melhorias estruturais em municípios e parcerias com o Governo do Estado para implantação de projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento regional.

O deputado também mencionou a atuação na viabilização de uma usina de asfalto que deve atender Vilhena e outras cidades da região, fruto de articulação conjunta com lideranças estaduais, incluindo o ex-prefeito Jaime Bagattoli. Segundo ele, a iniciativa busca fortalecer a infraestrutura e ampliar a capacidade de atendimento às demandas locais, além de contribuir diretamente para a ampliação da malha asfáltica nos municípios.

Outro destaque da entrevista foi o apoio a projetos voltados ao campo, como a implementação de sistemas de energia solar em associações de produtores rurais, medida que contribui para redução de custos e aumento da produtividade.

Além das ações estruturais, Luizinho Goebel ressaltou o trabalho junto a entidades de cunho social, prefeituras e câmaras municipais, reforçando a parceria institucional como elemento importante para execução de projetos e atendimento às demandas da população.

Ao final da entrevista, o parlamentar agradeceu aos parceiros políticos, lideranças regionais, empresários e à população que acompanha seu trabalho. Ele também citou a participação de representantes da comunidade e convidados, como Gilson da Lojas Daniela, que contribuíu com o debate durante a programação.

A entrevista integrou a programação da emissora e abordou temas ligados ao desenvolvimento regional, destacando iniciativas e projetos em andamento no Cone Sul de Rondônia.