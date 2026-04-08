Deputado Federal Thiago Flores inaugura Escola do Reúso no IFRO de Vilhena

Por ascom

Publicada em 08/04/2026 às 08h20

O Deputado Federal Thiago Flores (União Brasil/RO) participou, nesta terça-feira (7), da inauguração da Escola do Reúso, no campus do Instituto Federal de Rondônia - IFRO em Vilhena, projeto viabilizado por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil destinada pelo deputado ao IFRO. A iniciativa, coordenada pela professora Jaqueline Ferrete, une sustentabilidade, empreendedorismo e inclusão social para transformar a realidade de meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade por meio da reutilização criativa de resíduos sólidos.

O projeto "Reúso com Arte", que deu origem à escola, nasceu durante a pandemia da Covid-19 e desde então vem oferecendo cursos e oficinas voltados à transformação de materiais como vidro, latas, embalagens PET, caixas de papelão e tecidos em produtos sustentáveis com potencial de mercado. Entre os itens produzidos pelas participantes estão velas aromáticas, sachês, aromatizadores de ambiente, sabonetes, hidratantes labiais, manteigas corporais e, mais recentemente, bijuterias e semijoias — linha incorporada ao projeto em 2025 para ampliar ainda mais as possibilidades de renda e autonomia financeira das mulheres atendidas.

A iniciativa conta com uma ampla rede de parcerias institucionais, incluindo a Receita Federal, a Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia, a Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental. O alcance do projeto já ultrapassou as fronteiras de Vilhena: em 2024, o Reúso com Arte foi selecionado para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília, e esteve presente na Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, uma das maiores feiras de agronegócio da região Norte.

Ao discursar na inauguração, o deputado destacou a essência do seu trabalho parlamentar que consiste em apoiar o desenvolvimento desses projetos que visam transformar a vida das pessoas. "Mais importante do que obras serem construídas, é cuidar de pessoas. E é exatamente isso que esse projeto está fazendo. No que depender de mim, este projeto terá vida longa", afirmou o Deputado Thiago Flores, reforçando que a destinação de emendas com propósito social representa a razão do seu mandato.

A Escola do Reúso segue em expansão, com novas atividades previstas para diferentes localidades do estado, consolidando-se como referência em educação, sustentabilidade e empoderamento feminino em Rondônia.