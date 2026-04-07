Deputado Edevaldo Neves participa de evento sertanejo em União Bandeirantes e destaca fortalecimento cultural

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 13h40

A realização da primeira edição do evento Viola & Amigos, no distrito de União Bandeirantes, foi marcada pela presença de lideranças políticas e pela participação do público local, em um encontro voltado à valorização da cultura sertaneja. Entre os presentes esteve o deputado estadual Edevaldo Neves, que acompanhou de perto a programação.

Organizada por Ney Alves, a festividade foi descrita como um evento estruturado com dedicação e foco na consolidação de uma agenda cultural contínua na região. A iniciativa reuniu moradores e visitantes, criando um ambiente de confraternização e entretenimento.

Durante a participação, o parlamentar destacou a importância de apoiar projetos dessa natureza, ressaltando a satisfação em contribuir com ações que mobilizam a comunidade local. A expectativa, segundo ele, é de que o evento passe a integrar o calendário tradicional do distrito.

Também participaram da atividade os vereadores de Porto Velho Adalton de Bandeirantes e Marcos Combate, reforçando a presença de representantes políticos no encontro e ampliando o alcance institucional da iniciativa.