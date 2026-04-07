Deputado alerta sobre violência e criminalidade, governador de Brasília é exemplo, vagas ao Senado tem vários pretendentes

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/04/2026 às 14h00

Criminalidade – O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), usou a tribuna da Assembleia Legislativa (Ale), para alertar sobre a situação de violência e da criminalidade no Estado. Segundo ele, o avanço das ações marginais das facções criminosas, já ultrapassam o tráfico de drogas e atinge diretamente a economia e a vida cotidiana das famílias. Disse o deputado Camargo, que um empresário do interior, dono de provedor de internet, “não quis passar parte dos seus rendimentos para a facção, teve a sua empresa incendiada”. Comerciantes e trabalhadores informais estariam sendo obrigados a pagar taxas ilegais para continuarem operando. “Quem vende um churrasquinho tem que pagar um valor, uma caixinha, para a facção para trabalhar ali”, o que seria uma “taxa de proteção”. O combate ao tráfico de drogas é fundamental, necessário, segundo Camargo, mas a ampliação das ações de combate as facções criminosas merecem atenção especial das forças se segurança do Governo do Estado.

Exemplo – A ação não é comum, principalmente no serviço público, mas a governadora de Brasília –a Capital Federal tem governador (a) não prefeito (a)– Celina Leão (Progressistas), que era vice e assumiu, após o titular, Ibaneis Rocha, renunciar, porque é pré-candidato nas eleições de outubro. Ela cancelou a tradicional festa de aniversário de Brasília, onde seriam investidos mais de R$ 25 milhões. Segundo Celina, a prioridade em sua gestão será cuidar de pessoas principalmente nas áreas sociais sensíveis, como a saúde, para onde ela pretende direcionar os recursos que seriam investidos na festa de aniversário. Segundo Celina, o momento exige responsabilidade, equilíbrio e compromisso com o que é essencial para a população. Ela também anunciou o início do programa ”GDF nas Ruas”, voltado para aproximar o governo da população, percorrendo as regiões administrativas do Distrito Federal, ouvindo diretamente as demandas dos moradores e buscando soluções rápidas e eficientes. O exemplo poderia ser aplicado em Rondônia nas prefeituras, Governo do Estado...

Senado – A disputa pelas duas vagas ao Senado, pelo número de pré-candidatos promete ser das mais concorridas. As duas vagas são de Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente, mas a princípio, somente Confúcio deverá disputar a reeleição, pois Rogério é pré-candidato a governador. Na fila de prováveis nomes ao Senado estão Mariana Carvalho-Republicanos (ex-deputada federal e ex-vereadora de Porto Velho); Niedinha Suruí-PSB, ativista indígena; advogada Luciana Oliveira-PT, ativista política; Sílvia Cristina, deputada federal e presidente regional do PP; Bruno Scheid-PL, pecuarista; Fernando Máximo–PL, deputado federal; Luiz Fernando-PSD, funcionário público; Amir Lando-MDB, ex-deputado federal e ex-ministro do antigo INSS; e o ex-senador e ex-prefeito de Ji-Paraná, Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado.

Senadores – Não há dúvida que, caso seja confirmada a lista acima, teremos uma disputa ferrenha pelas duas vagas ao Senado, uma delas em aberto, porque Marcos Rogério é pré-candidato à sucessão estadual, e Confúcio, ainda estaria analisando o futuro político. Na relação, caso ela seja confirmada nas convenções partidárias (20 de julho a 5 de agosto), não há dúvida, que nomes como Amir Lando, Mariana, Máximo, Acir e, principalmente Sílvia Cristina, são favoritos, porque já provaram que são bons de votos em eleições anteriores. É importante destacar, que o eleitor, além de presidente da República, governadores, deputados federais e deputados estaduais, em outubro, poderá votar em dois nomes para o Senado, independentemente da sigla partidária. Como temos mais de três meses para as convenções, certamente teremos mudanças na lista de relacionados, mas não deverá ser significativa.

Jornalista – Hoje, 7 de abril é comemorado o Dia do Jornalista. E não há muito o que celebrar. O jornalismo já teve bons tempos, onde era possível não somente reportar, noticiar os fatos. Também se comentava, criticava, alertava, denunciava e destacava as boas ações. Hoje qualquer pessoa é “jornalista”, “repórter-fotográfico”, desde que tenha um celular a mão. O repórter, aquele que buscava a notícia na sua fonte, levantava os problemas relacionados à maioria da população está em processo de extinção. Jornalistas como os saudosos Emir Sfair (Diário da Amazônia, O Paraná, de Cascavel), Jota Oliveira (editor regional da Folha de Londrina) já se foram, atualmente teriam muitas dificuldades para poder informar, noticiar, comentar os fatos, porque seriam censurados na maioria das matérias, comentários, opiniões. Hoje, tudo –ou quase tudo– é "bullying", o STF é realmente “Supremo”, e a liberdade de expressão é relativa. Parabéns aos colegas que exercem a profissão, apesar de todas as dificuldades, a cada dia mais censurada e tolhida de informar a realidade dos fatos.

Respigo

Os comentários são muitos e crescentes nas redes sociais, mas que há fundamento, há. O deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes), teria recebido convite do senador Marcos Rogério (PL), para ser candidato a vice-governador nas eleições deste ano +++ Rodrigo Camargo a princípio disputaria uma das duas vagas ao Senado; posteriormente anunciou que o próximo passo político seria a sucessão estadual +++ Agora o convite seria para ser vice de Rogério. Em breve teremos o epílogo da situação +++ A informação é que ele estaria disposto a aceitar. E caso isso ocorra Rogério terá o suporte eleitoral de Porto Velho, porque o presidente regional do Podemos é o prefeito, Leo Moraes +++ Ainda sobre o Dia do Jornalista. “Quando o jornalismo se afasta da apuração rigorosa e se aproxima da propaganda de impérios, ele deixa de informar e passa a preparar o terreno para golpes e guerras” +++ A frase é do jornalista José Reinaldo Carvalho. Ele é editor internacional do Brasil 247.