Deputado Alan Queiroz solicita obras de recapeamento na RO-383, entre Alta Floresta e Rolim de Moura

Por Jorge Fernando

Publicada em 16/04/2026 às 08h30

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) solicitou ao governo de Rondônia a realização de serviços de recapeamento na RO-383, no trecho que interliga os municípios de Alta Floresta d'Oeste e Rolim de Moura. A indicação foi encaminhada ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER), destacando a necessidade urgente de melhorias na via para garantir melhores condições de trafegabilidade, segurança e o escoamento da produção na região.

A presente indicação fundamenta-se em reivindicações da população local, produtores rurais, comerciantes e demais usuários que utilizam diariamente a RO-383 como importante corredor logístico do estado de Rondônia. Atualmente, o trecho mencionado apresenta sérias deficiências estruturais, com buracos extensos, irregularidades no pavimento, falhas na drenagem e desgaste acentuado da malha asfáltica, comprometendo significativamente a trafegabilidade e a segurança viária.

A precariedade da rodovia tem ocasionado danos frequentes aos veículos, aumentando os custos de manutenção para motoristas e transportadores, além de provocar atrasos no deslocamento de mercadorias e pessoas.

O parlamentar reforçou a importância da recuperação da RO-383, destacando os impactos diretos da via na mobilidade da população e no desenvolvimento econômico da região. “Essa é uma rodovia fundamental para a nossa região, por onde passam diariamente trabalhadores, produtores e estudantes. O recapeamento desse trecho é essencial para garantir mais segurança, melhores condições de tráfego e também para fortalecer o escoamento da produção agrícola”, afirmou.

Ressalta-se, ainda, que, além do impacto econômico, a situação da rodovia compromete o transporte escolar e o deslocamento de pacientes que necessitam de atendimento médico em outros centros regionais, afetando diretamente direitos fundamentais como educação e saúde.