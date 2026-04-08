Deputado Alan Queiroz indica obras de recuperação e manutenção da RO-464 e RO-133

Por Jorge Fernando

Publicada em 08/04/2026 às 11h27

O objetivo é garantir segurança no trecho essencial para o escoamento da produção e transporte escolar

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) encaminhou uma indicação ao Governo de Rondônia, com extensão ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a realização de reparos e adequações nos serviços de recuperação e manutenção da RO-464.

O pedido contempla o trecho que liga o município de Theobroma à RO-133, com acesso à BR-364, importante via de conexão com Machadinho d’Oeste, visando melhorar a segurança viária e as condições de tráfego na região.



A presente indicação fundamenta-se em reivindicações da população local, produtores rurais, comerciantes e demais usuários que utilizam diariamente a RO-464 como principal via de acesso à RO-133 e à BR-364, corredor logístico essencial para o estado de Rondônia. Embora serviços de recuperação e manutenção estejam sendo executados no referido trecho, a população tem relatado que tais intervenções vêm sendo realizadas de forma insatisfatória, não atendendo aos padrões mínimos de qualidade necessários para garantir a durabilidade da via e a segurança dos usuários.



Atualmente, o trecho ainda apresenta sérias deficiências estruturais, com buracos, irregularidades no pavimento, falhas na drenagem e desgaste acentuado da malha, comprometendo significativamente a trafegabilidade. A precariedade da rodovia continua ocasionando danos frequentes aos veículos, aumentando os custos de manutenção para motoristas e transportadores, além de provocar atrasos no deslocamento de mercadorias e pessoas.



O parlamentar enfatiza que a indicação tem como objetivo melhorar o tráfego para as pessoas que transitam diariamente pela via. “Essa é uma estrada fundamental para a mobilidade da população e para o escoamento da produção da região. Nosso pedido é para que sejam realizados os reparos necessários, garantindo mais segurança, conforto e melhores condições de trafegabilidade para todos que utilizam esse trecho diariamente”, disse.



Vale ressaltar que além do impacto econômico, a situação da rodovia compromete o transporte escolar e o deslocamento de pacientes que necessitam de atendimento médico em outros centros regionais, afetando diretamente direitos fundamentais como educação e saúde.