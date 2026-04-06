Deputada Silvia Cristina prestigia posse da nova diretoria do Sinpol em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 06/04/2026 às 11h10

A deputada federal Sílvia Cristina prestigiou na manhã deste domingo (05), a solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia (Sinpol). Assume a presidência o policial civil Odair Ozame e toda a sua diretoria, para comandar a entidade no quadriênio 2026 a 2030.

“Tenho muitos amigos na Polícia Civil e me senti em casa. O Odair Ozame é um amigo de longa data, desde os tempos em que eu era apresentadora e repórter de programa policial. Recebi o convite e fiz questão de vir prestigiar esse momento especial”, disse a deputada.

Participaram do ato de posse o agora ex-presidente do Sinpol, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol, o ex-presidente Rodrigo Marinho e outras lideranças. Ribeiro e Rodrigo foram apoiadores da chapa vencedora.

Ozame pontuou que a nova diretoria tem como um dos objetivos, ampliar a atuação institucional do Sinpol. “Temos o desafio de seguir buscando a valorização da Polícia Civil, mas sabemos que isso depende de uma boa articulação, de transparência nas ações e da defesa de pautas que contemplem de fato os interesses da categoria”, assegurou.