Delegado Camargo tem projeto aprovado e institui o Dia do Campista Católico em Rondônia

Por WELIK SOARES

Publicada em 09/04/2026 às 09h26

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou o projeto de lei de autoria do deputado estadual Delegado Camargo que institui o Dia do Campista Católico no calendário oficial do Estado.

A proposta estabelece que a data será celebrada anualmente durante o período do carnaval, reconhecendo uma prática já consolidada entre fiéis católicos em diversas regiões de Rondônia. O texto aprovado define como campista católico o participante de acampamentos e retiros promovidos por organizações, comunidades ou autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana, com foco na vivência comunitária, formação espiritual e fortalecimento da fé.

De acordo com a justificativa do projeto, a iniciativa tem caráter comemorativo e não gera impacto financeiro ao Estado, limitando-se ao reconhecimento de uma atividade social que contribui diretamente para o fortalecimento do tecido social.

Acampamentos: impacto social, espiritual e comunitário

Os acampamentos católicos, que motivaram a criação da data, vão além de encontros religiosos. Eles funcionam como espaços de formação humana, acolhimento e reconstrução de vínculos sociais. Em Rondônia, essa prática tem forte adesão, especialmente entre jovens e famílias que buscam um ambiente de orientação, valores e convivência saudável.

Durante esses encontros, os participantes vivenciam momentos de reflexão, espiritualidade, partilha e convivência coletiva. A rotina inclui atividades que estimulam disciplina, cooperação, respeito ao próximo e fortalecimento emocional, fatores que contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados.

Outro ponto relevante é o papel preventivo desses acampamentos. Em um cenário de desafios sociais, especialmente entre jovens, iniciativas que oferecem pertencimento, propósito e direcionamento tendem a reduzir vulnerabilidades, afastando-os de ambientes de risco e fortalecendo referências positivas.

Além disso, os retiros promovem integração entre diferentes comunidades, criando redes de apoio que permanecem mesmo após o término das atividades. Esse tipo de convivência fortalece laços sociais e amplia o senso de responsabilidade coletiva.

A escolha do período do carnaval como marco da celebração acompanha a realidade vivida por milhares de fiéis que optam por participar desses encontros como alternativa a outras formas de celebração, reforçando valores espirituais e comunitários.

O projeto também observa o princípio da laicidade do Estado, uma vez que não impõe obrigações religiosas nem estabelece privilégios institucionais, mantendo o reconhecimento no campo cultural e social.

Atuação parlamentar

Autor da proposta, Delegado Camargo também preside a Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana na Assembleia Legislativa, reforçando sua atuação em pautas voltadas à liberdade religiosa, valorização da fé e fortalecimento de iniciativas comunitárias.

Com a aprovação do projeto, o Parlamento estadual reconhece oficialmente uma prática que já impacta milhares de pessoas em Rondônia, consolidando uma agenda voltada à promoção de valores sociais, integração comunitária e desenvolvimento humano.