Curso gratuito promovido por Cirone Deiró e Amanda Areval ensina elaborar projetos sociais

Por Eli Batista

Publicada em 07/04/2026 às 11h06

Nesta terça e quarta-feira, dias 7 e 8 de abril, será realizada em Vilhena, a segunda edição do curso gratuito “Captação de Recursos Descomplicada e o Uso da Inteligência Artificial nos Projetos”. As aulas serão ministradas no auditório da Câmara Municipal, das 18h30 às 21h30. Os interessados podem fazer a inscrição pelo endereço eletrônico https://suap.ifro.edu.br/eventos/inscricao/1/1028.

A viabilização do curso é fruto de uma união de forças, coordenada pelo deputado estadual Cirone Deiró e pela vereadora Amanda Areval. As aulas serão ministradas pela equipe de instrutores da Assembleia Legislativa, formada pelos professores Wilian Valin e Helinto Pereira. A unidade de Vilhena da Escola do Legislativo assumiu o gerenciamento das inscrições, a garantia do espaço físico e o suporte direto durante as aulas. O campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) ofereceu a plataforma de inscrições online e a emissão de certificados com validação nacional, via sistema SUAP do Governo Federal. A Câmara de Vereadores cedeu as instalações do auditório e a equipe técnica para operar telões, sistema de som e microfones.

De acordo com Cirone Deiró, apoiar a qualificação das organizações sociais é investir diretamente no bem-estar da população. Segundo ele, quando uma entidade aprende a captar recursos corretamente e entende os caminhos legais, projetos grandiosos saem do papel e transformam a realidade das comunidades. “É um treinamento muito procurado e que alcançou amplo sucesso no início do ano, por isso vamos realizá-lo novamente”, explicou o deputado.

A vereadora Amanda Areval disse que entre os principais objetivos do curso está o de proporcionar autonomia e conhecimento técnico para que as associações de Vilhena consigam acessar recursos de forma eficiente. Segundo ela, ao unir as regras da legislação com ferramentas de inteligência artificial, se torna possível descomplicar a burocracia e preparar as lideranças sociais para o futuro. “Agradeço imensamente ao deputado Cirone Deiró, que apoia esta iniciativa de forma fundamental", destacou.