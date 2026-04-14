CREAS realiza ação de Páscoa com famílias acompanhadas pelo serviço

Por Assessoria

Publicada em 14/04/2026 às 14h11

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou no dia 09 de abril de 2026 uma ação especial de Páscoa com as famílias acompanhadas pelo serviço.

O momento foi marcado por acolhimento, integração e fortalecimento de vínculos, proporcionando às famílias uma oportunidade de convivência em um ambiente de cuidado e atenção.

Durante a ação, foram promovidas atividades alusivas à Páscoa, reforçando valores como solidariedade, união e esperança, além de proporcionar momentos de alegria, especialmente para as crianças.

A iniciativa reafirma o compromisso da gestão municipal com a proteção social e o acompanhamento das famílias em situação de vulnerabilidade, garantindo ações que promovam dignidade, inclusão e bem-estar.