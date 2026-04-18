CRAS Jardim dos Migrantes desenvolve atividades socioeducativas que fortalecem vínculos e promovem o desenvolvimento social

Por Natália Pessoa

Publicada em 18/04/2026 às 08h46

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), segue ampliando as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), com atividades semanais voltadas ao desenvolvimento social, emocional e comunitário dos participantes.

No CRAS Jardim dos Migrantes, a programação recente contemplou diferentes públicos, com encontros socioeducativos que abordaram temas essenciais para a formação cidadã e o fortalecimento de vínculos.

Nos dias 13 e 15 de abril, foram realizados encontros com os grupos de crianças “Mundo Mágico” e “Estrelinhas Brilhantes”, nas dependências da Igreja Assembleia de Deus, no bairro Copas Verdes. Com o tema “Autoconfiança – Eu sou capaz”, a atividade teve como objetivo incentivar as crianças a acreditarem em si mesmas, reconhecerem suas potencialidades e fortalecerem a autoestima.

As ações foram desenvolvidas de forma lúdica e participativa, por meio de dinâmicas de grupo, contação de histórias e brincadeiras dirigidas, promovendo a interação social, a expressão de sentimentos e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Já nos dias 14 e 15 de abril, os encontros foram voltados aos adolescentes dos grupos “O Céu é o Limite” e “Os Radicais”, com o tema “Responsabilidade na Adolescência: Construindo meu futuro com atitudes de hoje”. A proposta buscou estimular a reflexão sobre atitudes, escolhas e consequências, incentivando o desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia.

As atividades foram conduzidas por meio de dinâmicas de grupo e momentos de reflexão, promovendo a participação ativa dos adolescentes, o senso crítico e a construção de valores essenciais para a convivência em sociedade.

A programação também contemplou o público da terceira idade, com a realização de encontro do grupo “Amigos para Sempre”, abordando o tema “Superação – Cada passo é uma conquista”. A atividade teve como foco valorizar as trajetórias de vida dos participantes, promovendo um espaço de escuta, acolhimento e partilha de experiências.

O encontro foi realizado por meio de roda de conversa e dinâmicas participativas, incentivando a interação, a expressão de vivências e o protagonismo dos idosos, além de contribuir para o fortalecimento dos vínculos comunitários.

As ações desenvolvidas no CRAS Jardim dos Migrantes reforçam o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semasf, com a promoção da inclusão social e a prevenção de situações de vulnerabilidade, por meio de atividades contínuas que fortalecem vínculos e ampliam as oportunidades de convivência e desenvolvimento para a população.